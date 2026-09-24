Reforma fiscal 2027: con la misma tasa pagarás más impuesto

Cuando se habla de una reforma fiscal, la primera pregunta de cualquier empresario suele ser:

¿Van a subir los impuestos?

Para 2027, la respuesta no necesariamente está en la tasa del ISR, que para las empresas se mantiene en 30 por ciento.

El cambio relevante se encuentra en que, del total de sus costos y gastos en el ejercicio, no podrán deducirlos al 100 por ciento.

La iniciativa propone un nuevo Capítulo X de la Ley del ISR aplicable a determinadas personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos.

La mecánica contempla dos escenarios. Si las deducciones son iguales o inferiores al 96.67 por ciento de los ingresos acumulables, sólo podrá aplicarse el 99 por ciento de las deducciones autorizadas.

Si superan ese porcentaje, la deducción quedaría limitada al 96.67 por ciento de los ingresos.

Veamos el impacto.

Una empresa vende 100 millones de pesos y tiene costos y gastos deducibles por 98 millones. Económicamente, obtuvo una utilidad de 2 millones.

Sin embargo, con la regla propuesta únicamente podría deducir 96 millones 670 mil pesos. Fiscalmente aparecería una utilidad de 3 millones 330 mil pesos.

La empresa no ganó más. No aumentó sus ventas ni redujo sus costos. Simplemente, una parte de los gastos que efectivamente realizó no podría utilizarse fiscalmente en ese ejercicio.

¿Qué sucede con una empresa con mayor margen?

Si vende los mismos 100 millones, pero tiene deducciones por 95 millones, podría pensarse que la limitante ya no le afecta. No es así.

Al encontrarse por debajo del 96.67 por ciento, sus deducciones se multiplicarían por 0.9900: fiscalmente podría aplicar 94 millones 50 mil pesos y 950 mil quedarían pendientes.

La iniciativa permite llevar hacia ejercicios posteriores las deducciones que no pudieron aplicarse, incluso hasta por veinte ejercicios bajo determinadas reglas. El problema para el empresario es el momento.

Pagar hoy un ISR mayor significa dinero que sale de la caja y que ya no estará disponible para inventarios, proveedores, capital de trabajo o inversión.

Por eso, la discusión fiscal para 2027 no debería concentrarse únicamente en preguntar si aumentó la tasa del ISR.

Una tasa de 30 por ciento aplicada sobre una base mayor también puede significar un impuesto mayor.

La iniciativa todavía puede modificarse durante el proceso legislativo. Sin embargo, las empresas, particularmente aquellas que operan con márgenes reducidos, deberían comenzar a medir qué habría ocurrido si estas reglas ya estuvieran vigentes.

Porque en materia fiscal no sólo importa cuánto impuesto se paga. Para una empresa también importa cuándo tiene que salir ese dinero de su caja.