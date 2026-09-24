Juez ordena a Trump dar acceso a CNN, MS NOW y Politico: ‘Credenciales las revocó sin el debido proceso’

Un juez federal bloqueó temporalmente la prohibición impuesta por el presidente Donald Trump a tres medios de comunicación desde la Casa Blanca, ordenando la madrugada del jueves que se restableciera el acceso a CNN, MS NOW y Politico. Sin embargo, periodistas de los tres medios afirmaron que seguían bloqueados varias horas después del fallo.

Los medios de comunicación solicitaron en un documento judicial una audiencia inmediata para abordar la prohibición que se les sigue imponiendo de acceder a los terrenos de la Casa Blanca.

Este tira y afloja es el último episodio de un extraordinario enfrentamiento entre Trump y los medios de comunicación cuya cobertura le desagrada.

Trump anunció el viernes la prohibición de estos medios, arremetiendo contra lo que calificó de “noticias falsas”, y solo después argumentó que sus reportajes representaban un riesgo para la seguridad nacional. Los medios, en una demanda conjunta, alegaron que la prohibición constituía una flagrante violación de la Primera Enmienda, ya que los discriminaba por el contenido de su cobertura.

En su fallo nocturno, el juez federal Timothy Kelly ordenó a la Casa Blanca que “devolviera, restituyera y restableciera de inmediato” el acceso de los tres medios de comunicación. Afirmó que estos habían cumplido con los requisitos legales para obtener una orden de restricción temporal, vigente por 14 días, y que probablemente lograrían demostrar que sus credenciales de prensa fueron revocadas sin el debido proceso.

“Es un listón muy alto, pero los demandantes lo han superado”, escribió.

‘Es un fallo contundente que reivindica la libertad de prensa’, dicen medios de EU tras veto de Trump

Kelly —a quien Trump nominó en 2017 y que ordenó que se le restituyera el acceso a un periodista de CNN en un caso similar en 2018— afirmó que el gobierno debe establecer normas claras de conducta que justifiquen la revocación de una acreditación de prensa. Calificó el criterio de información objetable descrito en las cartas que la Casa Blanca envió a los medios como «tan vago que resulta prácticamente ineficaz».

El juez también dejó claro que no le convencía el argumento del gobierno de que la información publicada por los medios de comunicación ponía en peligro la seguridad nacional, y señaló que el propio Trump no había utilizado ese argumento al principio, centrándose únicamente en lo que él llamaba cobertura negativa.

“Nada en el expediente... sugiere que la revocación de los pases permanentes de los demandantes estuviera motivada por preocupaciones de seguridad nacional”, escribió.

El fallo se produjo después de que Kelly escuchara los argumentos en una audiencia de emergencia el miércoles. Las órdenes de restricción temporales suelen tener como objetivo preservar el statu quo mientras el tribunal realiza una revisión más exhaustiva del caso.

“Este es un fallo contundente que reivindica la libertad de prensa, el debido proceso y el estado de derecho”, declaró Theodore Boutrous Jr., abogado de los medios de comunicación, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Agradecemos enormemente la rápida actuación del tribunal”.

Pero pocas horas después del fallo, los periodistas de esos medios dijeron que no se les permitió entrar en la Casa Blanca.

La Casa Blanca no respondió a los correos electrónicos de Associated Press en los que se solicitaban comentarios sobre la orden y sobre si se permitiría el regreso de los periodistas al interior.