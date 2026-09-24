‘EU consume drogas y produce armas’: Sheinbaum responde a Trump tras declaraciones en la ONU

Claudia Sheinbaum reviró a Donald Trump sus dichos sobre que México es el epicentro de la violencia de los cárteles.

La presidenta Claudia Sheinbaum reviró a su homólogo estadounidense, Donald Trump, e ironizó que es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas y que produce armas.

La mandataria, en su conferencia matutina, se refirió al discurso de Trump ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en el que acusó a México de ser el epicentro de la violencia de los cárteles.

Primero se quejó de que los medios únicamente toman una parte de la declaración y omitieron que el inquilino de la Casa Blanca también destacó el acuerdo de seguridad con México para erradicar a los cárteles.

Además, resaltó que su gobierno tiene una buena relación con Trump y el gobierno de Estados Unidos.

“Toman una parte de la declaración y luego no toman la otra (…) Yo podría decir ‘es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas’ o podría decir ‘es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas’, pero no lo voy a decir, no lo voy a decir, porque tenemos buena relación con el presidente Trump y el gobierno en Estados Unidos. Entonces estamos trabajando de manera coordinada y vamos avanzando”, ironizó.

En otro momento, se le insistió a la mandataria que Trump dijo que “es inaceptable que Estados Unidos comparta 3 mil 200 kilómetros con un territorio controlado por cárteles enemigos”, por lo que “México debe de recuperar el control de su territorio”.

Atribuyó los dichos de su homólogo ante más de 80 jefes de Estado reunidos en la Asamblea General de la ONU en Nueva York a las elecciones para renovar el Congreso en la Unión Americana, en noviembre.

En ese sentido, pidió a las autoridades estadounidenses no utilizar a México en sus campañas y mejor atender sus propios problemas:

“Ellos tienen elección en noviembre, muchas veces y no solo el presidente Trump, muchos presidentes, senadores, congresistas, a veces usan a México en sus campañas y como hemos hecho, mejor fíjense en los problemas de Estados Unidos y nosotros en los problemas de México, y colaboramos donde tengamos que colaborar, pero respetando nuestra soberanía”, esgrimió.

Sheinbaum de nuevo hizo referencia a la reunión que sostuvo el 21 de mayo en Palacio Nacional con el secretario del Departamento de Seguridad Interior, Markwayne Mullin, quien le planteó que “los cárteles en México están fuera de control” en el territorio nacional.

“Le contesté: es falso, porque hay Estado mexicano. Y al frente de las instituciones del Estado mexicano hay hombres y mujeres de una valentía extraordinaria y muy preparados”, recordó y agregó: “Si hubiera algún vínculo con algún grupo criminal no tendríamos los resultados que tenemos, sería imposible”.