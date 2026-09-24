¿Categoría 1 aérea en riesgo? AFAC reserva auditorías de EU por seguridad nacional por 5 años

La AFAC informó la reserva de la auditoría hecha por EU relacionada con la seguridad aérea.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) reservó por cinco años la información de las auditorías aéreas a México realizadas por Estados Unidos aduciendo motivos de seguridad nacional.

El Financiero realizó una serie de peticiones a la autoridad aeronáutica para conocer el estado de la auditoría relacionada con la categoría 1 en seguridad aérea , el proceso que ésta guarda, así como las comunicaciones entabladas con su contraparte en Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que se encuentra evaluando el estado de la seguridad aérea en el país.

Ante ello, la autoridad aeronáutica, a cargo del general en retiro, Emilio Avendaño, indicó que la divulgación de información respecto a la auditoría pondría en riesgo la seguridad del país.

“La información requerida no puede ser proporcionada al solicitante, toda vez que, la Agencia Federal de Aviación Civil como parte de la SICT, quien integra el Consejo de Seguridad Nacional, debe velar por la seguridad en la aviación. Entendiendo por seguridad nacional en el caso de la aviación, al conjunto de actos que realiza el Estado encaminados a proteger o mantener en adecuada operación el espacio aéreo y la infraestructura indispensable para la prestación de los servicios públicos aeroportuarios y de transporte aéreo, de manera segura y eficiente”, respondió la AFAC.

Agregó que dentro del marco de la seguridad se incluyen la prevención de actos de terrorismo, el control de fronteras, la defensa contra intrusiones no autorizadas en el espacio aéreo y “la protección de información sensible relacionada con la aviación”, respondió la autoridad a El Financiero vía transparencia.

La AFAC se encuentra en el proceso de espera de resultados y la entrega del informe final, que permitirá saber si México mantiene la categoría 1 en seguridad aérea o, en su defecto, la pierde por tercera vez consecutiva.

La evaluación del Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA) a México consiste en verificar si la autoridad aeronáutica cumple con los estándares internacionales en la supervisión de las operaciones aéreas en el territorio nacional.

La autoridad aeronáutica ya ha fracasado en un par de ocasiones en mantener el estatus de seguridad aérea, en 2010 y 2021, cuando no pudo demostrar sus capacidades de vigilancia, además de que sus capacidades técnicas, presupuestales y legales no estuvieron acorde con las prácticas internacionales referidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La respuesta de la AFAC, que negó y reservó la información, contrasta con lo que la propia entidad respondió durante la última evaluación, pues, en ese momento, la autoridad aeronáutica no usó el criterio de seguridad nacional para negar la información e, incluso, la entregó sin testar, a El Financiero, a través de solicitudes de transparencia, información incluidas una serie de emisoras entre ambas autoridades, informes finales y planes de resolución de falencias.

La información solicitada no involucra datos pormenorizados de instalaciones o procedimientos de seguridad nacional, pues solo se pidió “información de calendario, fechas, cuestionarios respondidos ante la FAA, minutas, y cualquier otro documento generado a raíz de la revisión” de Estados Unidos.

Como se informó, en la revisión a la estructura de la autoridad mexicana, la FAA notó, durante el análisis in situ, deficiencias que persisten desde hace más de una década.

Los recursos insuficientes para llevar a cabo las tareas de verificación y supervisión de los operadores aéreos, así como deficiencias en las características del personal aeronáutico se mantienen.

Incluso, para el año siguiente, el presupuesto necesario para la AFAC no está garantizado en el proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda, una situación que ha levantado la preocupación entre el gremio aeronáutico.

(El Financiero)

Investigación de incidentes y accidentes

Otra de las falencias en la estructura aérea es la investigación de incidentes y accidentes aéreos , la cual ha dejado de ser informada públicamente por la autoridad aeronáutica. Debido a ello, la propia autoridad, en conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), firmaron un acuerdo para dotar de independencia la investigación de este tipo de eventos.

Entre la investigación técnica de seguridad operacional y la investigación administrativa, un mismo inspector no podrá participar en ambas con el fin de evitar conflictos de interés.