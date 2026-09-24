‘¿Fuiste a cenar con ella?’: Serie ‘Timbiriche’ abordará el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

El trend de regresar a los 80 alcanzó a la pantalla chica: en octubre, la serie Timbiriche recreará la historia tras bambalinas de una de las bandas más emblemáticas de la época, incluyendo conflictos, romances, amistades y hasta un tema muy delicado: Sasha Sokol y Luis de Llano.

En los primeros vistazos de la serie, se mostró a Osvaldo Benavides, quien interpreta al polémico productor Luis de Llano Macedo, abrazando a Macarena García, actriz que da vida a la cantante Sasha Sokol.

Este jueves, se reveló el tráiler, el cual ofrece más detalles de las tensiones y el cansancio que vivió la banda en su camino al éxito, así como una escena de Luis y Sasha en un restaurante.

“¿Te fuiste a cenar con Sasha, cabrón?, ¿fueron a cenar ustedes dos solos?“, le recriminan al productor. Además otro de los personajes afirma: ”Él se aprovechó de la situación y la está manipulando".

La relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano será uno de los temas abordados en la serie ‘Timbiriche’. (Foto: ViX)

¿Cuándo y dónde se estrena la serie ‘Timbiriche’?

La serie se estrena el 9 de octubre de 2026 en el servicio de streaming ViX y tendrá ocho episodios en total, los cuales se liberaran semanalmente cada viernes.

Se trata de una producción de Pablo Cruz y Enrique Lavigne, con Beto Hinojosa como director. El reparto está integrado por:

Macarena García — Sasha Sokol

— Sasha Sokol Michelle Pellicer — Paulina Rubio

— Paulina Rubio Jesusa Ochoa — Alix Bauer

— Alix Bauer Iker Solano — Diego Schoening

— Diego Schoening Sebastián Poza — Benny Ibarra

— Benny Ibarra Sol Wainer — Mariana Garza

— Mariana Garza Luis de la Rosa — Erik Rubín

— Erik Rubín Clara Dalmao — Thalía

— Thalía Edu Maruri — Eduardo Capetillo

— Eduardo Capetillo Andrea Chaparro — Edith Márquez

— Edith Márquez Osvaldo Benavides — Luis de Llano Macedo

— Luis de Llano Macedo Alberto Guerra — Emilio ‘El Tigre’ Azcárraga Milmo

¿Qué pasó con Sasha Sokol y Luis de Llano?

En 2022, el productor Luis de Llano confesó en una entrevista con Yordi Rosado que tuvo una relación con Sasha Sokol en aquel entonces, cuando ella tenía 14 años y él 39.

“Yo fui quien agarró un afecto por ella, ¿qué buscaban todas las niñas? Una imagen paterna (...) Anduvimos como unos 6 meses, yo no sé si ella se enamoró, pero yo sí, me mandó al demonio, lo admito, convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella, se acabó, pero todavía trabajamos como 10 años más”, declaró.

Sasha Sokol es interpretada por Macarena García en la serie de 'Timbiriche'. (Foto: Vix)

La entrevista detonó una denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano por daño moral. Yordi Rosado, además, se disculpó y eliminó el video de sus sitios oficiales.

En mayo de 2023, Luis de Llano fue condenado por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el cual le exigió una disculpa pública y se abstenga de hablar de nuevo de Sasha. Además, se le ordenó una indemnización económica, la cual la cantante ha dicho que destinará a una organización para víctimas de violencia sexual.

Luis de Llano apeló la sentencia, pero un tribunal la confirmó y amplió sus efectos. Además, en 2024 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso, falló a favor de Sasha y declaró que la acción civil en casos de abuso sexual de menores no prescribe.

Sasha Sokol ha reflexionado en redes sociales sobre el abuso sexual que vivió: “A los catorce años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme. El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas como que mis papás estaban de acuerdo, o incluso mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que ‘en la mente de una niña fantasiosa’”, escribió en 2025.

El productor se ha negado a cumplir su condena, por lo cual a inicios de septiembre fue detenido durante 24 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando de la Ciudad de México, como una medida de apremio. Según el equipo legal de Sasha, de continuar en su negativa podría configurarse un delito que implica hasta 5 años en prisión.

Al momento, Sasha Sokol no ha hablado sobre la serie de ViX.