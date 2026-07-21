‘El destino quiso que cerrara en el Azteca’: El mensaje de despedida de ‘Memo’ Ochoa

'Memo' Ochoa agradeció a la afición mexicana por el apoyo que le mostraron en su carrera profesional. (Foto: Xinhua)

‘Don Memo’ Ochoa se quitó los guantes una última vez y dejó la portería después de más de 20 años, en los cuales defendió la camiseta de la Selección Mexicana y de diferentes equipos como el Club América.

Guillermo Ochoa anunció su retiro del futbol luego de disputar seis Copas del Mundo y convertirse en uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos a nivel internacional.

Con su decisión, Ochoa pone punto final a un recorrido que comenzó profesionalmente 2005 y que terminó en el Mundial 2026 durante el partido de México vs. Chequia.

El portero mexicano Guillermo Ochoa disputó su último partido con México en el Mundial 2026. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo ‘Memo’ Ochoa en su mensaje de despedida?

El guardameta, de 41 años, compartió un emotivo mensaje para despedirse de la afición y agradecer por el apoyo durante una carrera marcada por atajadas memorables, como el penal ante Robert Lewandowski, y otras actuaciones mundialistas como el de México vs. Croacia en Brasil 2014.

Guillermo ‘Memo’ Ochoa agradeció a cada uno de los entrenadores que confiaron en él, a sus compañeros de distintas generaciones y, especialmente, a la afición que lo acompañó en momentos de gloria y también en las derrotas.

“Lo dejé todo, en mis equipos y mi selección, hoy entrego mis guantes. El futbol me eligió para defender el arco, mi escudo y la ilusión de una afición (...) Cuando llega el momento de aparecer, no puedes dudar, cada penal, cada intervención, atajada en el último minuto cuando millones de aficionados retienen la respiración”.

De acuerdo con ‘Memo Ochoa’, defendió siempre los equipos en los cuales estuvo, pero uno en particular “pesaba distinto” y se refirió al de la Selección Mexicana.

“Cada vez que jugaba con México, tenía en mis manos el destino de todos los mexicanos, de quien no asistió y lo vio en televisión. Por eso el destino quisiera que cerrar donde empezó, en el Estadio Azteca, ha llegado el momento de dejar los guantes para quien venga después”.

¿Cuál fue el último partido de Guillermo Ochoa con México?

El último encuentro de ‘Memo’ Ochoa con la Selección Mexicana fue durante la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que el equipo dirigido por Javier Aguirre alcanzó los octavos de final.

El guardameta entró de cambio en el segundo tiempo del partido de México vs. Chequia, donde el Tricolor venció 3-0 para clasificar a los dieciseisavos de final con paso perfecto.

Ochoa jugó 19 minutos, por los de compensación, en los cuales recibió aplausos, porras y la entrega de una afición que lleva más 20 años viendo al arquero debajo de los tres postes.

Al final, ‘Memo’ agradeció al público, besó el poste y posteriormente sus compañeros lo hicieron volar para celebrar una carrera de más de dos décadas.

'Memo' Ochoa confirma su retiro del futbol profesional. (Foto: Cuartoscuro)

Trayectoria de Memo Ochoa

‘Memo’ Ochoa debutó como profesional con el Club América en 2004, equipo con el que rápidamente se consolidó como titular gracias a su desempeño bajo los tres postes. Su nivel lo llevó a Europa, donde defendió las camisetas del Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana y AVS Futebol SAD de Portugal.

Con la Selección Mexicana debutó en 2005 y formó parte de los procesos mundialistas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026, una marca inédita para un guardameta mexicano.

A lo largo de su carrera también conquistó la Copa Oro de la Concacaf en varias ocasiones, levantó títulos con América y fue reconocido por sus actuaciones en los Mundiales, especialmente por los partidos frente a Brasil en 2014 y Alemania en 2018, considerados entre las mejores exhibiciones individuales de un portero mexicano en una Copa del Mundo.