Fiscalía de Michoacán niega hallazgo de fosa con mil 600 dientes de niños: ‘No se ha recibido denuncia’

El supuesto hallazgo de una fosa con partes de cuerpos de menores no habría sido este año. (Imagen ilustrativa)

Autoridades de Michoacán negaron que se hubiera encontrado una fosa clandestina en la localidad de Zacapu, que supuestamente tenía mil 600 piezas dentales de niños.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán se pronunció tras el supuesto hallazgo de los huesos de niños y niñas, tema que reclamó públicamente Alejandro ‘Alito’ Moreno, el líder nacional del PRI, y reiteró que no cuentan con un registro oficial de dicho hallazgo que se viralizó en redes sociales.

La institución destacó que está en labor permanente con la Fiscalía General de la República (FGR), y que tampoco tienen antecedente de un caso similar relacionado con alguna fosa clandestina registrada en Michoacán.

“Desde el año 2021, hasta el momento, no se ha recibido denuncia, puesta a disposición o solicitud de intervención pericial relacionada con estos hechos”, escribió la Fiscalía de Michoacán.

Finalmente, las autoridades reiteraron que mantienen su disposición para atender cualquier información referente a la autoridad ministerial, y en caso de que se confirme, realizar una investigación correspondiente conforme a sus atribuciones.

Buscadoras desmienten a la oposición: Hallazgo de dientes de niños fue en 2023

Margarita López, diputada local de Michoacán, informó que el hallazgo de la fosa clandestina con los dientes de leche de los menores no fue reciente, sino de 2023.

La funcionaria, también fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C., reiteró que llevan tres años sin recibir respuesta especialmente en la localidad de Tacámbaro, donde llevan tres años esperando que la FGR les entregue los cuerpos hallados en las fosas.

Este hallazgo, que fue documentado hace tres años y se hizo viral tras una serie de entrevistas recientes, fue retomado por ‘Alito’ Moreno, quien aprovechó la gravedad de los hechos para criticar al gobierno de Morena y la falta de respuestas ante la situación de personas desaparecidas en México.

El líder del PRI exigió que la FGR investigue el caso y encuentren a los responsables, en caso de que se confirme que la fosa clandestina existió.

Además, Armando Tejeda Cid, diputado federal del PAN, exigió a la Fiscalía de Michoacán que aclare el asunto.

“No podemos seguir viviendo con miedo, sin saber si regresaremos a casa, sin que nuestras niñas y niños vivan seguros”, escribió en un comunicado de prensa.

Con información de Quadratín.