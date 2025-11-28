Hallan 4 cuerpos en fosa clandestina dentro de predio del diputado Carlos Bautista en Uruapan

El diputado señaló que su familia dejó de habitar el predio desde hace más de 8 años debido a la presencia del crimen organizado. (Foto: Facebook Carlos Bautista Tafolla)

El diputado Carlos Bautista Tafolla, integrante del Movimiento del Sombrero al que también pertenecía Carlos Manzo, informó que fueron localizados cuatro cuerpos en una fosa clandestina ubicada en un predio familiar entre las comunidades de Toreo Alto y Tiamba, en Uruapan, Michoacán.

El hallazgo ocurrió tras el ingreso, el pasado miércoles, de la Comisión de Búsqueda de Personas y colectivos de madres buscadoras, quienes dieron seguimiento a un reporte previo realizado por el propio legislador.

"Han estado yendo a buscar y ya han encontrado 4 cuerpos. Al parecer hay muchísimos más.“, advirtió en una publicación en su cuenta de Facebook, en la que pidió a los tres órdenes de Gobierno apoyar a los colectivos de búsqueda que ”lo único que buscan es darles descanso eterno a sus familiares".

Bautista Tafolla explicó que tres o cuatro meses atrás notificó a las autoridades y a los colectivos sobre la presencia de un cráneo expuesto, aparentemente removido por perros, dentro de un terreno donde su familia mantiene cultivos de aguacate orgánico y una reserva natural.

Sin embargo, aseguró que las autoridades nunca atendieron sus solicitudes para indagar en el terreno ni las peticiones de búsqueda de los colectivos.

“Pareciera ser que me quieren echar la culpa, como si yo estuviera escondiendo cuerpos en mi predio”, afirmó, luego de que circularan publicaciones insinuando su responsabilidad.

Subrayó que su familia deshabita el predio desde hace más de ocho años debido a la presencia constante del crimen organizado en la zona y a la falta de intervención de las autoridades.

Guardia Nacional retira protección a madres buscadoras

En un video publicado en sus redes, el diputado mostró el documento con el que autorizó formalmente el ingreso de la Comisión de Búsqueda, la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal al predio.

Según el testimonio de las madres buscadoras, la solicitud de búsqueda había sido cancelada en varias ocasiones por motivos de inseguridad, un retraso que consideran crítico, pues los cuerpos tendrían entre un año y un año y medio enterrados.

Una de las madres buscadoras relató que su hijo, Gustavo Segura Ruiz, lleva siete años desaparecido y pidió ayuda para difundir su caso. También denunció que recientemente les retiraron la protección de la Guardia Nacional, pese a que continúan trabajando en zonas de alto riesgo.

Finalmente, Bautista pidió que este hallazgo no desvíe la atención de la investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan. “No nos desenfoquemos de la justicia a Carlos Manzo, de encontrar al autor intelectual”, enfatizó.