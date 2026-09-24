(VIDEO) ¿Cómo se ve el ojo de ‘Polo’, uno de los huracanes más fuertes registrados en los últimos años?

Así fue el recorrido del avión cazahuracanes NOAA43 dentro del huracán Polo y el momento en que llegó hasta su ojo.

Un avión cazahuracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) logró llegar al ojo del huracán Polo en el Pacífico, uno de los más fuertes ciclones de la década y que alcanzó por primera vez la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson en casi 24 horas.

Las imágenes fueron obtenidas durante una misión del avión P-3 NOAA43 “Miss Piggy”, utilizado por la NOAA para realizar vuelos de reconocimiento dentro de ciclones tropicales. El material difundido por NOAA Hurricane Hunters muestra el momento en que la aeronave atraviesa la tormenta hasta llegar a la zona central de Polo.

Para alcanzar el ojo de un huracán, el avión debe atravesar primero la pared del ojo, una de las regiones con mayor intensidad de viento y actividad convectiva del sistema. Después, las condiciones pueden cambiar de manera considerable al ingresar a la zona central.

El ojo puede presentar condiciones relativamente más tranquilas respecto a la pared que lo rodea. Sin embargo, esto no significa que el peligro haya desaparecido, pues al otro lado se encuentra nuevamente la pared del ojo, donde las condiciones pueden cambiar de manera abrupta.

¿Qué registró el avión cazahuracanes dentro de ‘Polo’?

Los vuelos de reconocimiento de la NOAA tienen como objetivo obtener información sobre la estructura y evolución de los ciclones tropicales. Las aeronaves P-3 cuentan con instrumentos capaces de medir variables como presión atmosférica, temperatura, humedad y viento, además de radares que permiten estudiar la estructura interna de las tormentas.

Durante estas misiones también pueden utilizarse sondas meteorológicas que descienden mediante paracaídas y transmiten información mientras atraviesan el sistema.

Los datos obtenidos mediante estos vuelos complementan las observaciones realizadas por satélites y permiten determinar con mayor precisión la intensidad y evolución de un huracán.

En el caso de Polo, las mediciones adquirieron especial relevancia debido a la intensidad que alcanzó el ciclón durante los últimos días.

De acuerdo con los datos proporcionados en el material, Polo llegó a registrar vientos máximos sostenidos de 155 nudos y una presión central mínima de 892 milibares, mientras que posteriormente el sistema comenzó a perder intensidad.

¿En dónde se encuentra ‘Polo’?

Durante la madrugada del jueves 24 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) ubicó a Polo aproximadamente a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

En ese momento, el ciclón presentaba vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora, presión mínima de 928 milibares y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora.

Las imágenes satelitales mostraban que el ojo y las estructuras convectivas centrales permanecían bien definidos, aunque comenzaba a formarse un nuevo eyewall, o pared del ojo, un cambio estructural asociado con un posible ciclo de reemplazo.

¿Polo tocará tierra en México?

Aunque el centro del huracán permanece mar adentro, sus bandas exteriores han generado lluvias y condiciones adversas en zonas del suroeste de México.

Actualmente se mantiene un aviso de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima, además de una vigilancia desde el oeste de Manzanillo hasta Playa Pérula.

La previsión señala que Polo continuará perdiendo intensidad durante los siguientes días y que podría llegar a Baja California Sur como categoría 1 durante la medianoche del martes 29 de septiembre.

Mientras tanto, las lluvias asociadas al sistema se concentran principalmente en zonas del occidente y sur del país.