¿Exclusivo para el ARMY? Sheinbaum anuncia un centro de cultura K-Pop en México

Claudia Sheinbaum reconoció el cariño que tienen los jóvenes mexicanos por la cultura surcoreana. (Fotografía. Cuartoscuro, Xinhua).

Por si el regreso de BTS a México no fuera suficiente. La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que nuestro país podría contar con un espacio dedicado a las expresiones artísticas de Corea del Sur. La mandataria señaló que ambos países analizan la posibilidad de establecer un Centro de Cultura K-Pop.

El recinto tendría entre sus objetivos acercar la música y otras actividades artísticas y culturales al público mexicano.

Tras el encuentro diplomático, Claudia Sheinbaum aseguró que esperan nuevos conciertos de BTS en México para 2027 y mencionó las próximas presentaciones de Stray Kids, otro de los grupos surcoreanos que cuentan con una amplia base de seguidores en el país.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el Centro de Cultura K-Pop en México?

Claudia Sheinbaum dio a conocer el proyecto al finalizar el mensaje que ofreció junto con Lee Jae-myung, después de la reunión bilateral que ambos mandatarios sostuvieron en Palacio Nacional.

“Quiero comentarles también que uno de los grandes proyectos del que fuimos informados hoy, que tengo la autorización del presidente Lee para comentarlo, es la posibilidad de que se establezca un centro de cultura K-pop en nuestro país, de música y otras actividades artísticas y culturales”, expresó la presidenta.

La propuesta contempla además un intercambio cultural en ambos sentidos, pues también se analiza la creación de un Instituto de Cultura de México en Corea del Sur. Por ahora, la mandataria no dio detalles sobre las características que tendría el Centro de Cultura K-Pop ni adelantó dónde podría instalarse.

Sheinbaum destacó la popularidad de la cultura surcoreana entre los jóvenes mexicanos y señaló que el interés por el K-Pop y la gastronomía de ese país refleja la cercanía que existe entre ambas sociedades.

“No solo el K-pop, sino también la K-beauty, la K-food. El cariño del pueblo mexicano por la cultura coreana es verdaderamente especial”, comentó.

El intercambio cultural forma parte de una agenda más amplia entre ambos países, que adoptaron el Plan de Acción México-Corea 2026-2030 como hoja de ruta para la relación bilateral durante los próximos años.

Como parte de la visita, dependencias de ambos gobiernos firmaron 17 memorándums de entendimiento en áreas como cooperación económica y financiera, movilidad académica, cultura, turismo, ciencia, tecnología, propiedad intelectual, agricultura y seguridad.

Además, Lee Jae-myung anunció que durante 2026 se establecerá un grupo de trabajo para crear las condiciones para la coproducción de contenidos y el desarrollo de talentos, una de las acciones acordadas para ampliar la cooperación cultural entre ambas naciones.

En su última visita a México, BTS saludaron a sus fans en el palco principal de Palacio Nacional. (Fotografía. Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿BTS regresará a México en 2027 y cuándo son los conciertos de Stray Kids?

El Centro de Cultura K-Pop no fue el único tema relacionado con la música surcoreana que apareció durante el encuentro. Al finalizar su mensaje, Claudia Sheinbaum adelantó que esperan nuevamente a BTS en México durante 2027.

Poco antes de los conciertos que ofrecieron en mayo de este año en el Estadio GNP Seguros, los integrantes de la popular banda surcoreana visitaron a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Durante sus presentaciones, RM agradeció el recibimiento de sus seguidores mexicanos y el grupo expresó su intención de volver al país en sus próximas giras.

Mientras el ARMY espera información sobre un posible regreso de BTS, Stray Kids tendrá dos presentaciones en la CDMX. La agrupación actuará los días 25 y 26 de septiembre de 2026 en el mismo recinto, como parte de STRAYCITY LATIN AMERICA.

Las presentaciones de Stray Kids y la expectativa por una nueva visita de BTS se producen en medio del creciente intercambio cultural entre México y Corea del Sur, contexto en el que ambos gobiernos analizan establecer un espacio permanente dedicado a acercar la cultura K-Pop al público mexicano.