Maratón de la CDMX cumple 43 años: ¿Quién fue Sandalio Sainz de la Maza, su fundador?

El Maratón de la CDMX cumple 43 años este 25 de septiembre, aunque la edición de este año ya se llevó a cabo a finales de agosto.

Se cumplen 43 años de que la Ciudad de México vio correr su primer maratón, el cual comenzó a organizarse por la visión de Sandalio Sainz de la Maza.

Fue el 25 de septiembre de 1983 cuando cerca de 7 mil 500 corredores partieron del Autódromo Hermanos Rodríguez rumbo al Monumento a la Revolución, marcando el nacimiento de una de las pruebas atléticas más emblemáticas del país.

La idea se le ocurrió a Sandalio Sainz de la Maza, quien entre 1982 y 1988 encabezó la promoción deportiva del entonces Departamento del Distrito Federal.

Para Sandalio Sainz de la Maza, el deporte no debía quedarse encerrado en estadios o canchas: las calles, plazas y parques podían transformarse en escenarios de convivencia colectiva.

El Maratón fue apenas la expresión más visible de esa filosofía, pero su trabajo abarcó mucho más terreno.

Sainz de la Maza, conocido como el ‘Titán del Deporte’, fue profesor de educación física, impulsó una mayor participación femenina en el deporte —la Ciudad Deportiva Carmen Serdán fue parte de ese esfuerzo— y entendía la actividad física ligada a la cultura.

Y Sandalio Sainz de la Maza también era alguien que amaba la cultura, pues en 1985 invitó a José Luis Cuevas a diseñar la imagen del maratón, con colaboraciones de artistas como Martha Chapa y Raúl Anguiano.

Los diseños del Maratón han sido parte importante de su historia. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

Participación de Sandalio Sainz de la Maza en otros deportes

Su huella también quedó marcada en el ajedrez. Fue pieza clave para que Carlos Torre Repetto recibiera el título de Gran Maestro en 1977, trajo a México a figuras como Boris Spassky y organizó en 1978 el Primer Campeonato Mundial Juvenil Sub-26 por Equipos, con 19 selecciones participantes.

La visión de Sandalio Sainz de la Maza cruzó el plano internacional, pues lo llevó incluso a la Fórmula 1: según relató en 2021, viajó a Mónaco por instrucción de Miguel de la Madrid para negociar el regreso de la categoría al Autódromo Hermanos Rodríguez, gestión en la que participaron los empresarios Julián y José Abed.

Sandalio Sainz de la Maza recibió el Premio Nacional del Deporte en 1985 y siguió activo en la política deportiva como diputado.

Murió el 22 de marzo de 2021 por complicaciones de COVID-19, pero cada año, cuando miles de corredores toman las avenidas capitalinas, su legado vuelve a cobrar vida: la certeza de que el deporte puede convertirse en una forma de construir ciudad.