Del rosa al lila y ahora al gris: INE cambia otra vez su identidad. Esto sabemos

El gris será el nuevo color predominante del INE. El organismo deja sin efectos la paleta lila aprobada el 9 de septiembre. (Foto: Cuartoscuro).

El Instituto Nacional Electoral (INE) modificará nuevamente su identidad institucional, apenas dos semanas después de haber dejado atrás el rosa mexicano para adoptar el lila como color predominante. Ahora, el organismo utilizará distintas tonalidades de gris como parte principal de su comunicación visual.

El gris, en sus distintas tonalidades, será el color predominante, en atención a los valores de neutralidad e imparcialidad del Instituto como árbitro de las contiendas electorales, establece el acuerdo aprobado este jueves por la Junta General Ejecutiva (JGE).

La nueva paleta conservará además los colores beige, blanco y negro que ya habían sido contemplados en la identidad institucional. El cambio entrará en vigor este viernes y su uso será obligatorio en las oficinas y comunicaciones del organismo, tanto en sus oficinas centrales como en su estructura descentralizada.

Uso del color lila desta críticas en redes sociales

La modificación ocurre después de los cuestionamientos que generó el uso del lila, debido a las similitudes señaladas con los colores utilizados por el Gobierno de la Ciudad de México y otros actores políticos. El INE había aprobado esa identidad el pasado 9 de septiembre, mediante el Manual de Identidad Institucional.

Durante la sesión, el titular del Órgano Interno de Control, Víctor Hugo Carvente Contreras, cuestionó la premura con la que fue convocada la reunión extraordinaria y señaló diversas inconsistencias en el proyecto, entre ellas errores en numerales, elementos cromáticos y códigos, además de deficiencias tipográficas.

Carvente Contreras también pidió información sobre el impacto presupuestal que tendrá la modificación y cuestionó si el cambio es compatible con los principios de austeridad, economía, eficiencia y racionalidad del gasto. En particular, planteó la necesidad de conocer el costo estimado de implementar la nueva identidad y si se realizó un inventario de los bienes existentes para evitar gastos innecesarios.

Sergio Uzeta, coordinador nacional de Comunicación Social, señaló que se tomaron en cuenta las observaciones realizadas por el Órgano Interno de Control y sostuvo que el objetivo es contar con una comunicación institucional coherente y reconocible con los valores del INE.

Con el nuevo acuerdo, queda sin efectos la paleta de tonos lila aprobada apenas el 9 de septiembre, un día antes del inicio del proceso electoral 2026-2027.