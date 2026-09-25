Hieren a Víctor Valverde, cantante de ‘El mayor de los ranas’ durante ataque en restaurante de Culiacán

Víctor Antonio Valverde, cantante de regional mexicano de 22 años, fue herido en un ataque armado en Culiacán. (Instagram: Víctor Valverde).

Víctor Valverde, cantante de regional mexicano y popular por la canción “El mayor de las ranas”, fue uno de los siete heridos del ataque a balazos en Culiacán que se registró al interior de un restaurante de comida china al norte de la ciudad. La balacera dejó a una persona muerta, identificada como Rubén “N”, y a otros seis heridos.

Las detonaciones se reportaron minutos después de las 20:00 horas en el restaurante chino Tai Pak ubicado en la zona comercial del Desarrollo urbano Tres Ríos, donde se encuentran diversos restaurantes y plazas comerciales de Culiacán.

El nombre de Valverde se dio a conocer tras reportarse la identidad de las siete personas que resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego.

Victor Antonio Valverde de 22 años, cantante de corridos del regional mexicano.

María “N”, de 32 años.

Rubén “N”, de 24 años.

Jair Eliseo “N”, de 20 años.

Edgar Jair “N”, de 23 años.

Israel “N”, de 20 años.

Ángel “N”, de 21 años.

Noroeste reportó que, según información difundida tras el ataque, Víctor Valverde fue trasladado a un hospital de Culiacán para recibir atención médica. No se ha revelado su condición.

Marchan en Culiacán a dos años de violencia y rezan por la paz

El pasado 13 de septiembre, el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñonez, ofició la misa dominical al aire libre en la principal avenida de la ciudad, con la que inició una marcha por la violencia que cumplió dos años en territorio sinaloense.

El obispo hizo un llamado a los integrantes del Cártel de Sinaloa a detener su guerra interna.

“Deténganse. Miren lo que está ocurriendo. Miren a las familias heridas. Miren a los jóvenes. Miren a nuestra ciudad. Ningún poder, ningún dinero, ningún territorio y ninguna ambición valen más que una vida humana. Todavía es posible cambiar de camino. Todavía es posible elegir la vida”, pidió.

-Con información de Carlos Velázquez Martínez.