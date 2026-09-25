Ataque directo a un restaurante chino en Culiacán deja un muerto y seis heridos

La noche de este jueves 24 de septiembre se registró un ataque al restaurante Tai Pak, en Culiacán (Foto: Cortesía| Rafael Gonzalez)

Un ataque a balazos se registró este jueves 24 de septiembre en el interior de un restaurante de comida china en el Desarrollo Urbano-Comercial de Tres Rios, al norte de Culiacán, Sinaloa. El saldo preliminar es de una persona fallecida y seis lesionadas.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 20:00 horas en el restaurante chino Tai Pak ubicado en el Boulevard Enrique Sánchez Alonso esquina con la calle Diego Rivera en la zona comercial del Desarrollo urbano Tres Rios donde se encuentran diversos restaurantes y plazas comerciales.

La información preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública del estado indica que en el interior del restaurante había varios comensales cuando se desató una balacera.

En el interior quedó muerto un hombre identificado como Rubén “N”, mientras que otros seis comensales quedaron heridos, entre ellos se encuentra el cantante de corridos, Víctor Antonio Valverde, de 22 años, famoso por el tema ‘El mayor de los ranas’. Al momento se ignora si todas las victimas se encontraban juntas en alguna mesa.

¿Quiénes son los heridos del ataque al restaurante chino Tai Pak?

Los heridos fueron recogidos por personal de la Cruz Roja y trasladados a diversos hospitales. La Secretaria de seguridad del Estado de Sinaloa los identificó como:

Victor Antonio Valverde, de 22 años, cantante de corridos del regional mexicano

María Isabel “P”, de 32 años.

Rubén Alberto “M”, de 24 años.

Jair Eliseo “M”, de 20 años.

Edgar Jair “O”, de 23 años.

Israel “A”, de 20 años.

Ángel Fernando, de 21 años

Al lugar arribaron también elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes se sumaron al operativo desplegado en la zona.

Las autoridades mantienen el sitio bajo resguardo y realizan las diligencias correspondientes. Por lo que hasta esa hora, no se han identificado oficialmente los nombres de las víctimas

La información continúa en desarrollo y se espera que las autoridades confirmen el número definitivo de personas lesionadas.

La zona se encuentra resguardada entre los bulevares Enrique Sánchez Alons, y avenida Universitarios que comunican a los centros comerciales de City Club, Soriana y Bodega Aurrera, así como otros restaurantes ubicados en el perímetro donde ocurrieron los hechos