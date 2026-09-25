Suplementos alimenticios en México rebasarán los 91 mil millones de pesos al 2028, pese a regulación

El mercado nacional de suplementos alimenticios se perfila a superar un valor de 91 mil millones de pesos para 2028, lo que representa un salto del 57 por ciento respecto a 2023. La magnitud de este crecimiento ubica al país como la segunda potencia del sector en América Latina —solo por detrás de Brasil—, concentrando entre el 30 y el 36 por ciento de la participación regional, según la Asociación Nacional de la Industria de Suplementos Alimenticios (ANAISA).

Sin embargo, esta expansión avanza en un terreno minado por la volatilidad comercial y la falta de certidumbre regulatoria.

Mientras las farmacias y la venta directa dominan la distribución nacional con más del 87 por ciento de las ventas conjuntas, los productores enfrentan el freno de la falta de homologación en la región y la amenaza de nuevas presiones arancelarias con Estados Unidos , obligando a los actores de la industria a redefinir sus cadenas de suministro para proteger sus márgenes operativos.

“Hay muchas oportunidades en la industria, así como quienes quieren entrar al país por ser un mercado tan importante. También el sector en México quiere salir a exportar. Sin embargo, existen muchos retos regulatorios por falta de homologación”, advirtió en entrevista Coral Moctezuma, gerente general de la ANAISA.

La especialista recordó que, aunque la Alianza del Pacífico (integrado por México, Colombia, Chile y Perú) contempla un marco para unificar criterios sobre autorizaciones sanitarias y etiquetado, la disparidad prevalece: lo que en un país se clasifica como suplemento, en otro es un medicamento de libre venta, alimento enriquecido o producto fitoterapéutico.

“El consumidor está más preocupado por cuidar de su salud de manera preventiva, por lo que buscan Omega-3 , probióticos y calcio para fortalecer su nutrición y prolongar un estado de bienestar hacia una longevidad activa, mientras que los jóvenes acuden a productos que les ayuden a conservar la salud emocional y reducir ansiedad o estrés”, agregó Moctezuma.

A la par, la incertidumbre en las reglas del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ) e incentivos arancelarios provenientes de Estados Unidos presionan la importación de insumos clave.

“De pronto que haya poca claridad en cuanto a las reglas que se van a seguir también está impactando a la industria, por supuesto que sí nos duele”, reconoció la directiva.

Ante este panorama, firmas mexicanas han comenzado a mover sus fichas estratégicas. En agosto pasado, Grupo Omnilife inauguró la planta Omnilife Innovation Park en Allen, Texas, tras una inversión de 64 millones de dólares.

La instalación producirá 1.2 millones de unidades en una primera etapa hasta alcanzar los 5 millones anuales, una jugada con la que busca abastecer la demanda estadounidense y blindarse ante eventuales aranceles de la administración de Donald Trump , según confirmó Amaury Vergara , presidente de la compañía, a El Financiero.

(El Financiero)

Herbalife ve a México como un mercado relevante

Herbalife encontró en México uno de sus principales motores de ventas a nivel mundial.

“México es uno de los mercados más relevantes para Herbalife a nivel global. Somos el tercer país en ventas para la compañía de más de 90 países en los que opera alrededor del mundo, con presencia en el país desde hace más de 35 años gracias a nuestros distribuidores independientes y a la preferencia del consumidor”, afirmó Jesús Álvarez, director general de Herbalife México.

Los ingresos de la multinacional fundada en 1980 en Los Ángeles, California, crecieron un 19.5 por ciento en México durante el primer semestre del presente año, al totalizar 315 millones de dólares, de acuerdo con su reporte trimestral enviado a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

Las ventas de la firma en el mercado mexicano únicamente se ubicaron por detrás de las registradas en India y Estados Unidos, donde alcanzaron 546 y 507 millones de dólares entre enero y junio de 2026, periodo en el que la compañía obtuvo ingresos consolidados globales por 2 mil 644 millones de dólares.

El desempeño local se explica por la fuerza laboral de más de 100 mil distribuidores independientes y su esquema de “Clubes de Nutrición”, establecimientos donde los clientes adquieren suplementos, batidos, vitaminas, proteínas, bebidas y refrigerios en porciones personalizadas.

“Nuestra estrategia se basa en una integración muy sólida entre tres pilares: el producto, el modelo de Clubes de Nutrición y la construcción de confianza a través de la comunidad. Nos enfocamos en ofrecer nutrición respaldada por ciencia, con altos estándares de calidad y trazabilidad”, aseguró Álvarez a El Financiero.

En el segmento de venta directa participan alrededor de 1.4 millones de personas dedicadas a la nutrición, representando prácticamente la mitad del universo de 3.3 millones de mexicanos enfocados en esta actividad económica.