Grupo Omnilife invierte 64 mdd en su primera planta en EU

Amaury Vergara detalló el paso de su futura planta en Texas, y el beneficio de cara a posibles aumentos a los aranceles.

Hay algo profundamente épico y a la vez melancólico en la historia de los negocios que nacen a raíz de una crisis que, eventualmente, se convierte en una oportunidad. Así nació justamente a finales de los ochenta Omnilife . Jorge Vergara Madrigal, un exdistribuidor de una empresa estadounidense de multinivel, decidió asociarse con exdistribuidores, científicos y desarrolladores de suplementos en la Unión Americana para crear su propia marca en Estados Unidos. Treinta y cinco años después del nacimiento de la empresa multinivel, su hijo, Amaury Vergara Zatarain , inauguró la primera planta de la empresa en la Unión Americana: Omnilife Innovation Park, en Allen, Texas.

Con una inversión de 64 millones de dólares y la meta de liberar operativamente a su planta en Guadalajara, la firma no solo busca blindarse contra aranceles futuros en EU o acortar distancias: busca echar raíces en el mismo territorio donde comenzó su historia original.

En entrevista, el presidente y director general de Grupo Omnilife, Amaury Vergara detalló que su nueva planta producirá en una primera etapa 1.2 millones de piezas anuales hasta alcanzar los 5 millones de piezas en los próximos tres años.

“Escogimos Allen, Texas porque surgió una gran oportunidad con la compra del terreno en un momento en que la ciudad aún no tenía el crecimiento actual; hoy es una de las localidades con mayor proyección en el estado. Texas es estratégicamente clave: al ser un estado fronterizo y a la vez céntrico dentro de Estados Unidos, nos permite una logística eficiente hacia ambas costas. Además, se ubica en la región con mayor presencia de nuestros empresarios independientes”, reveló el director general de la multinacional con presencia en 21 países.

Añadió que su nueva planta permitirá a la empresa liberar la capacidad operativa de su fábrica en Guadalajara que operaba al 98 por ciento de su capacidad y que progresivamente podrá liberar hasta 18 puntos porcentuales para pasar al 80 por ciento en un plazo de cinco años.

“En la primera fase estimamos producir 1.2 millones de piezas anuales en esta nueva planta, una cifra inicial que irá creciendo gradualmente conforme incorporemos más maquinaria y midamos la respuesta del mercado”, aseveró.

El directivo, que asumió la presidencia del grupo tras el fallecimiento de Jorge Vergara Madrigal , agregó que la entrada en operaciones de su complejo en Allen le dará un respiro importante a la organización, otorgando un margen saludable para planear su siguiente fase de crecimiento en México, que se ha consolidado como un polo estratégico para la venta directa.

Nueva planta de Omnilife: Estrategia contra aranceles

Vergara anotó que con su primera planta en Estados Unidos la empresa cuenta con una estrategia preventiva frente a posibles incrementos en aranceles de importación en ese país, además de mejorar sus tiempos de entrega.

“Fabricar en Estados Unidos nos abre las puertas para concretar alianzas con universidades y los centros de investigación de suplementos y vitaminas más importantes del mundo, los cuales exigen que el producto sea manufacturado localmente para otorgar respaldos científicos”, informó Vergara Zatarain.

El directivo reveló que actualmente el 50 por ciento de los ingresos de Omnilife provienen de México y el otro 50 por ciento de los restantes 21 países donde opera.

Añadió que, por el momento, la compañía descarta salir a la bolsa de valores, priorizando la reinversión y el crecimiento sostenido por su propia red comercial.

¿Cómo será el Omnilife Innovation Park?

Sobre el Omnilife Innovation Park, Vergara detalló que se ubica en un terreno de casi 570 mil pies cuadrados, con un área construida de casi 144 mil pies cuadrados.

Además, el complejo consta de dos edificios: el A, donde se realizará la producción, y el B, que funcionará temporalmente para almacenamiento y logística, estando diseñado para ampliar líneas de producción si la demanda lo exige.

“Estimamos alcanzar entre 1 y 2 millones de piezas el próximo año y escalar a 5 millones de piezas anuales en los próximos tres años”, apuntó.

Vergara explicó que la decisión de abrir su tercera planta en el mundo, después de las de Guadalajara y Colombia, se tomó debido a la necesidad de atender mejor al mercado estadounidense, su segundo destino más importante.

“Nuestro principal nicho es la población hispana, el sector demográfico con mayor proyección de crecimiento en Estados Unidos para los próximos 10 años”, refirió.

Añadió que, aunque el posible impuesto de hasta 25 por ciento a la importación de suplementos que EU podría aplicar no es una preocupación inmediata, fabricar dentro de ese territorio protege a la firma.

“Fabricar en Estados Unidos nos libra de riesgos ante eventuales incrementos en impuestos de importación o aranceles a productos mexicanos , haciéndonos altamente competitivos en el mercado anglosajón”, dijo.

Pese a las presiones externas como la inseguridad en México y las políticas migratorias en Estados Unidos, la fuerza de ventas independiente de la empresa se consolida como un canal de ingresos complementarios.

“Los problemas externos siempre existen y los abordamos como oportunidades. En México, aunque la inseguridad ha modificado el primer contacto, migrando de la calle hacia las redes sociales, el modelo de prospección directa de persona a persona se mantiene. En EU, más que la movilidad, los temas migratorios han afectado el ánimo de la comunidad hispana. Nosotros fortalecemos el sentido de pertenencia y capacitamos en herramientas digitales para mantener la red activa sin importar los límites de movilidad física”, concluyó el directivo.