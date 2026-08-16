Registro de celulares 2026: CRT da plazo de 72 horas para dejarte sin línea, ¿cuándo inicia la cuenta atrás?

El registro de líneas móviles es posible aunque tu número haya sido suspendido.

¿Ya no puedes hacer llamadas? La prórroga del registro obligatorio de líneas móviles terminó para los números telefónicos que acaban en 0.

Sin embargo, esto no significa que tengas que cambiar de número, y durante los próximos días puedes realizar el proceso sin necesidad de datos móviles.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) explicó que, tras la fecha límite para el registro de líneas móviles, la suspensión se aplicará de manera gradual en las 72 horas posteriores.

Con ello, es posible que si tu número termina en 0 y no registraste tu línea aún tengas acceso a ella, pero no por mucho tiempo. La suspensión comenzó desde las 0:00 horas del 16 de agosto, y terminará el martes 18.

¿Qué pasa si termina el plazo de 72 horas y no registras tu línea móvil?

La CRT informó que, en caso de que no registres tu línea en el plazo de 72 horas no todo está perdido, y puedes completar el proceso después desde tu celular o de forma presencial.

Aunque no especificó si habrá un momento en el que definitivamente no puedas recuperar tu línea móvil, sí explicó que el proceso se realiza únicamente con una identificación oficial vigente y tu CURP.

Si registras tu línea móvil desde tu celular, ingresa a la plataforma de tu compañía telefónica y sigue los pasos. Toma en cuenta que estas plataformas no consumen datos, así que el trámite es posible aunque no tengas saldo o tu línea esté suspendida.

En la página web registratulinea.crt.gob.mx encontrarás la plataforma de tu telefonía para el proceso al seguir estos pasos:

Entra al sitio web.

Baja hasta encontrar el apartado ‘¿Dónde registro mi línea?’

Da clic en el portal donde dice ‘aquí’ o escanea el código QR.

Selecciona tu compañía y completa el proceso.

Si es de manera presencial, acude a cualquier centro de atención a clientes de tu compañía. Ahí te ayudarán con el proceso, pero toma en cuenta que debes llevar tu identificación y CURP.

Recuerda que la vinculación de líneas es obligatoria, y el 31 de agosto es la fecha límite para los teléfonos que terminan con 1.