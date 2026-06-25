Registro de líneas móviles en México: Avanza 43 por ciento vinculación obligatoria

El martes 30 de junio vence el plazo para el registro obligatorio de líneas móviles en México mediante el que los usuarios tendrán que vincular su CURP a su número de telefonía móvil y a la fecha el 43 por ciento de las más de 144 millones de líneas activas han cumplido con esta disposición obligatoria, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Este proceso de fiscalización digital busca crear un padrón de identidad en la telefonía móvil nacional para inhibir el anonimato en los servicios de prepago, transformando las reglas de operación para las empresas del sector y reconfigurando los derechos de conectividad de los usuarios en el territorio mexicano.

Al 22 de junio, la CRT informó que se han registrado 62 millones 582 mil 340 líneas telefónicas móviles, lo que representa el 43 por ciento de las 144 millones 585 mil 131 líneas activas, por lo que a partir del próximo 1 de julio se procedería al bloqueo de las líneas, datos móviles y servicios de mensajes de texto (SMS) de quienes no hayan cumplido con la normatividad.

Con esos datos, aún faltan cerca de 82 millones de registros por concretar, o el 57 por ciento del padrón. En el caso de los usuarios con contratos de pospago o planes tarifarios, la inscripción se ejecuta de manera automática.

El argumento oficial detrás de la regulación es combatir el uso de tarjetas SIM anónimas por parte del crimen organizado para cometer extorsiones, fraudes y secuestros virtuales.

A pesar de que la ciudadanía comparte el fondo de la medida, la desconfianza institucional ha provocado una baja adopción.

La resistencia de los usuarios responde al temor por la seguridad de los datos personales en un país con antecedentes frecuentes de filtraciones, como la reciente exposición de claves CURP en plataformas de programas sociales.

Organizaciones civiles advierten que el modelo actual carece de garantías claras sobre el almacenamiento y acceso a la información.

Además, el Estado ha delegado el riesgo reputacional y operativo en las empresas de telecomunicaciones, responsabilizándolas del resguardo de los datos sensibles. Además, la flexibilización de la CRT para permitir que las operadoras vinculen automáticamente las líneas móviles de pospago con datos contractuales previos ha generado críticas.

Especialistas señalan que reutilizar datos recopilados para fines comerciales con propósitos de seguridad pública podría vulnerar la legislación mexicana de protección de datos personales.

La vinculación de líneas a una identidad oficial no es una práctica exclusiva de México; según la GSMA, cerca de 160 Gobiernos en el mundo aplican este requisito.

En América Latina, naciones como Panamá, Colombia, Brasil, Perú y Chile cuentan con controles de identidad o biométricos para usuarios de prepago. En Europa, España implementó la verificación obligatoria mediante la Ley 25/2007 tras los atentados de Madrid en 2004, donde se utilizaron teléfonos móviles como detonadores.

El antecedente local de este esfuerzo en México fue el RENAUT (2009-2012), un esquema que fracasó y fue eliminado tras la filtración de su base de datos en el mercado negro.

Los retos actuales del nuevo padrón incluyen reportes sobre la venta ilegal de tarjetas SIM ya verificadas y la posibilidad de que los usuarios desconectados sigan operando mediante redes WiFi públicas y privadas, lo que podría saturar la infraestructura de internet inalámbrico.

(El Financiero)

¿Se aplaza el registro de líneas móviles? Esperan anuncio este jueves

Fuentes cercanas al proceso anticiparon que se prevé que este jueves, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), podría anunciar modificaciones al plazo límite del próximo martes.

Expertos cercanos al proceso señalan que se evalúa una prórroga de cuatro meses o, en su defecto, una estrategia de desconexión escalonada y progresiva en lugar de una suspensión inmediata de los servicios. Esta posible flexibilización en el calendario buscaría modificar la fecha fijada originalmente por la CRT), órgano que había ratificado que no habría extensiones y procedería al bloqueo del servicio el miércoles 1 de julio, con el fin de evitar una desconexión masiva y otorgar certidumbre tanto a los operadores como a los usuarios omisos.

Una extensión del plazo reduciría la presión del calendario, pero analistas advierten que la efectividad del sistema dependerá de que las autoridades y los operadores clarifiquen los derechos del consumidor, la seguridad digital y el marco legal aplicable.

AT&T, con avance del 95 por ciento de registro de líneas pospago

A una semana de que venza el plazo legal, AT&T México informó que ya tiene vinculados al proceso a cerca de la mitad de las líneas móviles de sus usuarios de prepago y aproximadamente al 95 por ciento de sus clientes de pospago. Gabriel Contreras, vicepresidente de Asesoría Jurídica, Asuntos Regulatorios y Externos de la compañía, alineó la postura de la empresa con la del órgano regulador al señalar que no planea solicitar un prórroga para el registro de líneas.

El directivo reveló que la telefónica invirtió en infraestructura tecnológica y capacitó a más de 20 mil colaboradores en tiendas y centros de servicio para atender la aceleración de trámites en estos últimos días y mitigar la saturación posterior al 30 de junio.

Contreras explicó que los clientes de pospago no requieren trámites adicionales porque su identidad se validó al contratar la línea.