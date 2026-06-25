Palacio renueva

Guadalajara se consolidó como uno de los mercados más relevantes para el consumo de alta gama en México. Con una economía que aporta cerca del 6 por ciento del PIB nacional y una de las zonas metropolitanas más dinámicas del país, la capital jalisciense atrae inversiones de largo plazo en varios sectores.

Bajo este escenario, El Palacio de Hierro prepara la reapertura de su tienda en Guadalajara hoy, tras un ambicioso proceso de remodelación que representó una inversión aproximada de 980 millones de pesos.

El proyecto refleja la nueva visión impulsada por Eléonore de Boysson, directora general de El Palacio de Hierro, quien apuesta por elevar el servicio y la experiencia en sus tiendas para generar mayor conexión con el cliente.

La renovación fue total y contempla más de 33 mil metros cuadrados de construcción, de los cuales alrededor de 30 mil, son de piso de venta. Además, se da continuidad a los más de mil 100 empleos que la compañía hace posibles en esta tienda.

La nueva propuesta estaría enfocada en mejores experiencias de compra, hospitalidad, bienestar, belleza y gastronomía, incorporando espacios especializados y una oferta comercial reforzada con la llegada a Jalisco de nuevas marcas de alta gama de la mano de la departamental.

El proyecto también buscaría diferenciarse mediante una fuerte vinculación con la identidad local, bajo el concepto de “Tiendas de Comunidad” y una narrativa inspirada en el orgullo jalisciense, integrando arte, diseño y referencias culturales de la entidad en el inmueble.

Optimiza comedores escolares

Cada vez es más evidente que la efectividad de los programas sociales depende tanto de la infraestructura como de los recursos que reciben. Un ejemplo de ello se encuentra en Morelos, donde la gobernadora Margarita González Saravia recorrió las renovaciones realizadas a la Megacocina de Xochitepec, instalación que se ha convertido en una de las piezas centrales del Programa Ración Caliente operado por el DIF estatal.

Desde este complejo se preparan y distribuyen diariamente más de 7 mil raciones alimentarias para estudiantes de educación básica de 36 escuelas ubicadas en los municipios de Xochitepec y Xoxocotla.

La escala de la operación llama la atención. Cada día se procesan más de mil 500 kilogramos de insumos alimentarios que posteriormente son distribuidos mediante una red logística especializada capaz de garantizar la inocuidad y temperatura adecuada de los alimentos hasta su entrega final. El sistema incorpora carros isotérmicos y controles de conservación que permiten que los alimentos lleguen en óptimas condiciones incluso a planteles ubicados hasta a 22 kilómetros de distancia.

Nos cuentan que detrás de la operación se encuentra el respaldo técnico y logístico de Corporativo Kosmos, que dirige Jack Landsmanas, a través de Serel, empresa con más de 60 años de experiencia en servicios de alimentación a gran escala.

Organismos como UNICEF y UNESCO han documentado que los programas de alimentación escolar pueden incrementar la asistencia escolar alrededor de 8 por ciento y la matrícula hasta en 9 por ciento, además de contribuir al desarrollo cognitivo y al rendimiento académico de niñas y niños. Bajo esa lógica, Morelos comienza a posicionarse como un referente en la implementación de programas alimentarios respaldados por infraestructura especializada, capacidad operativa y procesos medibles, una combinación que no siempre se encuentra en este tipo de iniciativas.

Avanza madurez digital

Nos adelantan que KIO IT Services y Needed Education, en colaboración con EY, la American Chamber México y Fleet, presentarán la edición 2026 del Informe de Madurez Digital (IMD 2026), un análisis que detalla el grado de adopción tecnológica en el entorno corporativo del país.

El estudio destaca que las empresas mexicanas alcanzaron un 47 por ciento de madurez digital, lo que representa el mayor avance registrado en la historia del indicador al subir 6 puntos porcentuales frente al 41 por ciento reportado en 2025. Pese al avance, el indicador aún se ubica por debajo del nivel ideal de mercado fijado en 70 por ciento.

Respecto a la Inteligencia Artificial, el informe señala una adopción desigual y mayoritariamente experimental.

Aunque las organizaciones más avanzadas reportan reducciones de entre 40 por ciento y 80 por ciento en tiempos de proceso y una duplicación de su capacidad operativa, el desafío central radica en traducir esa productividad en impacto financiero trazable.

Esta falta de rentabilidad directa provocó que cerca del 42 por ciento de las empresas a nivel global abandonara la mayoría de sus iniciativas de IA durante el pasado año 2025.