Fuga de talentos: Google está a punto de perder a dos empleados del equipo de IA; irán a Anthropic

Dos destacados investigadores de inteligencia artificial de Google, perteneciente a Alphabet Inc., planean marcharse a su rival Anthropic PBC, según fuentes cercanas al asunto. Esta marcha se suma a una serie de salidas de alto perfil que podrían debilitar la posición del gigante de las búsquedas en el campo de la IA.

Jonas Adler y Alexander Pritzel, ambos considerados internamente como colaboradores clave del modelo de IA Gemini de Google, se incorporarán al fabricante de Claude, según las mismas fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato dado que la información no es pública. Adler trabajaba en el desarrollo de la programación de IA de la compañía y Pritzel participaba en el proceso de entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.

Google, uno de los pioneros en inteligencia artificial, dedicó gran parte del auge actual de la IA a intentar ponerse al día con empresas como OpenAI y Anthropic, antes de alcanzar su máximo potencial a finales del año pasado con modelos y chips más avanzados. Sin embargo, en los últimos días, la compañía ya había perdido a dos empleados destacados: el premio Nobel John Jumper, que se unió a Anthropic, y el brillante investigador Noam Shazeer, que se incorporó a OpenAI. Sus movimientos inquietaron a los inversores y generaron nuevas dudas sobre la capacidad de Google para competir en la feroz carrera por crear mejores modelos.

Las acciones de Alphabet cerraron con una ligera caída tras haber descendido hasta un 1.2 por ciento durante la jornada bursátil del miércoles.

Estas salidas ponen de manifiesto la presión que Google sufre por parte de dos startups a punto de salir a bolsa, ofreciendo incluso a empleados bien remunerados de las grandes tecnológicas la oportunidad de obtener una remuneración excepcional al firmar un contrato antes de la salida a bolsa. En al menos un caso, la salida de un empleado de Google también pareció estar precedida por un cambio de prioridades en la asignación de valiosos recursos informáticos, un problema que ha llevado a otros empleados a abandonar la empresa por completo.

Poco antes de que Shazeer anunciara su intención de unirse a OpenAI, la capacidad de procesamiento dedicada a uno de sus proyectos se reasignó a un equipo de Google DeepMind con sede en Londres, según dos personas familiarizadas con el asunto. Esta medida se tomó en un intento por impulsar la colaboración entre equipos y optimizar el trabajo de Google en el preentrenamiento, la fase inicial del desarrollo de la IA en la que los modelos aprenden de conjuntos de datos masivos, según las mismas fuentes.

Adler, Pritzel, Jumper y Shazeer no respondieron a las solicitudes de comentarios. Anthropic declinó hacer comentarios. Un portavoz de Google afirmó que la compañía mantiene su confianza en su posición en el mercado de talento en IA y se refirió a las declaraciones del director ejecutivo de Google DeepMind, Demis Hassabis, a principios de esta semana.

“Hay mucha movilidad de talento entre los principales laboratorios y nosotros captamos una buena parte de los mejores profesionales. Contamos, con diferencia, con la plataforma de investigación más grande y diversa de todos los laboratorios”, declaró Hassabis en un evento en Cannes. “El mercado actual es ferozmente competitivo, el más ferozmente competitivo que jamás haya existido en la industria tecnológica”.

Noam Shazeer y John Jumper: Los dos ingenieros que abandonaron Google antes

La trayectoria profesional de Shazeer es emblemática de la intensa competencia por el talento que ha caracterizado el panorama de la IA. Tras ser coautor de un artículo fundamental que contribuyó a impulsar el auge de la IA, dejó Google en 2021 para fundar Character.AI, una startup de chatbots, para luego reincorporarse a la empresa en 2024 mediante un inusual acuerdo de licencia que valoró su compañía en 2 mil 500 millones de dólares.

De vuelta en Google, Shazeer codirigió el desarrollo del modelo insignia de IA Gemini. Antes de su partida, también había estado trabajando en una nueva arquitectura de IA, según dos fuentes. Esta arquitectura seguía basándose en el transformador, una técnica que Shazeer y sus colegas introdujeron en 2017 y que se ha convertido en un pilar del desarrollo de la IA desde entonces, pero que estaba obteniendo resultados prometedores, según una de las fuentes.

Shazeer era a la vez una figura admirada y controvertida dentro de Google, según afirman empleados actuales y exempleados. Sus comentarios en Google sobre la identidad transgénero y el conflicto de Gaza generaron polémica entre algunos empleados, según dos fuentes.

Jumper se había convertido en una figura clave de los proyectos de IA más ambiciosos de Google tras ganar el Premio Nobel por una investigación pionera que utilizaba la IA para predecir el plegamiento de proteínas. Adler y Pritzel, quienes se unirán a Jumper en Anthropic, colaboraron con él en dicha investigación.

Miembros clave del equipo de Jumper en la investigación sobre el plegamiento de proteínas han abandonado Google DeepMind en los últimos meses. Algunos se han incorporado a Isomorphic Labs, una empresa derivada de Alphabet que trabaja en fármacos diseñados con IA, según una persona familiarizada con el asunto.

Anthropic, que compite con Google y a la vez colabora con ella, ha captado agresivamente talento del gigante tecnológico. Los ingenieros de DeepMind tienen casi 11 veces más probabilidades de irse a Anthropic que al revés, según un análisis del sector del año pasado de la firma de capital riesgo SignalFire.

Al igual que Google, el fabricante de Claude está explorando aplicaciones en ciencias de la vida y atención médica con el objetivo de ampliar los usos de su tecnología. Anthropic recientemente obtuvo una nueva ronda de financiación con una valoración de 965 mil millones de dólares, superando a OpenAI, y está considerando salir a bolsa este mismo otoño.

Los investigadores de IA en el Reino Unido, donde se encuentra la dirección de DeepMind, suelen estar sujetos a extensos acuerdos de no competencia, que son ejecutables según la ley británica. Jumper probablemente no comenzaría a trabajar en Anthropic hasta el próximo año, según una persona familiarizada con el asunto.

Otro investigador, Arthur Conmy, escribió el miércoles que se uniría a Anthropic para trabajar en la seguridad de la IA. Durante su tiempo en DeepMind, Conmy fue ingeniero de investigación sénior y contribuyó al modelo Gemini 2.5, así como a la programación de IA, según su perfil de LinkedIn.