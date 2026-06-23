La nueva religión de Silicon Valley y el día que la excomulgaron

Durante años, Silicon Valley nos pidió aceptar una idea peculiar: la inteligencia artificial es tan poderosa que no se puede dejar circular sin guardianes. Las empresas que la construyen no se presentan solo como proveedores de software, sino como custodios de una tecnología casi sagrada. Ellas deciden qué modelo se libera, qué capacidad se mantiene oculta, qué usuario es confiable y qué país representa un riesgo.

El 12 de junio, esa lógica se volvió contra uno de sus sacerdotes.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos ordenó a Anthropic suspender el acceso a Fable 5 y Mythos 5, sus dos modelos más avanzados, para cualquier persona considerada extranjera bajo las reglas de control de exportaciones, incluso si se encontraba dentro de Estados Unidos o trabajaba en la propia empresa. Como Anthropic no podía garantizar ese filtro en tiempo real, terminó desconectando ambos modelos para todos sus clientes en el mundo.

La secuencia pública es incómoda. Días antes, investigadores de Amazon habían probado Fable 5 y documentado que, con las instrucciones correctas, podían sacarle información útil para un ciberataque. De acuerdo con reportes del Wall Street Journal retomados por TechCrunch, The Verge y Fortune, Andy Jassy, director de Amazon, llevó esa inquietud a la Casa Blanca y luego al secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien encabeza la respuesta del gobierno precisamente por el riesgo que un modelo así representaría para el sistema financiero global. Poco después, Washington actuó.

Y aquí es donde nada termina de cuadrar. Amazon no tenía un motivo comercial obvio para hacer esto. Se asoció con Anthropic hace poco, es su mayor inversionista con cerca de 13 mil millones de dólares comprometidos, y gana dinero cada vez que una empresa despliega Fable en su nube. Disparar contra Fable es, en buena medida, dispararse al pie. Ni siquiera está claro si Amazon hizo esas pruebas por iniciativa propia o a petición del propio gobierno. Nada de esto prueba una conspiración para hundir a un rival. Muestra algo peor: cuando el acceso a la tecnología más avanzada del planeta depende de decisiones que no siguen ninguna lógica predecible, nadie que dependa de esa tecnología está a salvo.

Seamos justos. La inquietud de fondo no es absurda. Según Reuters, que tuvo acceso a la carta, el secretario Lutnick justificó la medida por el temor a que los modelos terminaran en manos de inteligencia militar de China, Rusia u otros países considerados de riesgo. Un modelo capaz de encontrar y encadenar vulnerabilidades por su cuenta es un asunto serio. Anthropic respondió que la falla señalada era menor y reproducible en otros modelos públicos, y varios expertos en ciberseguridad calificaron la orden de apresurada. Tienen razón en el detalle. El problema está en algo más grande.

No importa quién sea digno de Fable. Mientras Anthropic y el gobierno discuten esa pregunta, los modelos abiertos chinos como GLM 5.2 ya igualaron a la generación anterior de la frontera y le respiran en la nuca a Fable. Es cuestión de meses, no de años, antes de que exista un modelo de pesos abiertos con esas capacidades. El día que eso pase, cualquiera podrá descargarlo y correrlo en su propio servidor, y ninguna carta del Departamento de Comercio podrá recuperar un archivo que ya está en todas partes. La tesis entera de Anthropic, que alguien responsable debe custodiar la tecnología, termina en la cuneta.

Y ese es el punto que de verdad importa. El modelo mental que se volvió norma en Silicon Valley se parece cada vez más al de una iglesia, y Anthropic es su mejor ejemplo. La empresa nació de una escisión de OpenAI, fundada por gente convencida de que sus antiguos colegas iban demasiado rápido y sin cuidado, y de que ellos, los prudentes, debían tomar las riendas. Esa es, casi a la letra, su tesis fundacional: nosotros somos los dignos. Con los años consiguieron algo parecido a un visto bueno papal, la sensación de ser el laboratorio bendecido, el clero que recibió la revelación y que por eso puede decidir quién merece comulgar con la tecnología. Al resto del mundo le toca el papel de feligrés, esperando a ver si esta semana califica para la comunión.

De ahí la ironía. La empresa que lleva el registro de los dignos descubrió que alguien lleva uno por encima de ella. El gobierno decidió que Anthropic había dejado de ser confiable y aplicó, palabra por palabra, la lógica que la propia empresa predica. Y lo más incómodo no es que finjan. Es que lo creen. Una iglesia convencida de su propia rectitud es mucho más difícil de contener que una movida nada más por el dinero.

Para México esto debería encender todos los focos rojos. Si el acceso a la tecnología más transformadora de la década depende de la teología de unas cuantas empresas y de los pleitos de un gobierno ajeno, entonces no somos clientes. Somos suplicantes. Un director de tecnología en un banco mexicano puede levantar toda su operación sobre el modelo frontera y perderlo un viernes a las cinco de la tarde, no por un error propio, sino porque dos gigantes que se necesitan como socios se estorbaron como rivales.

Lo digo desde la trinchera. En la institución donde trabajo ya estamos cubriéndonos, evaluando modelos que podamos controlar nosotros mismos y modelos abiertos que podamos hospedar en casa, justamente para no quedar a merced de una carta enviada un viernes por la tarde. Lo hacemos porque es lo razonable, no porque seamos alarmistas.

Y va mi convicción más incómoda para muchos directivos. El error es tratar esto como un problema de sistemas. Las empresas en México necesitan áreas serias de inteligencia artificial, con gente que entienda los modelos por dentro y con asiento en la mesa donde se deciden las cosas importantes. Dejar la dependencia del modelo frontera en manos del departamento de TI es como dejar la estrategia financiera en manos de quien administra la nómina.