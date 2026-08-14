Rentas de locales comerciales se disparan 11 por ciento en el primer semestre

Las rentas de los locales comerciales en México se dispararon 11.09 por ciento durante el primer semestre de 2026, impulsadas por la transformación del retail.

En los últimos años, los espacios físicos dejaron de ser simples puntos de venta para convertirse también, en centros de distribución y nodos de última milla para atender el crecimiento del comercio electrónico .

Al cierre de junio pasado, el precio promedio se ubicó en 28.93 dólares por metro cuadrado, cifra superior a los 25.72 dólares registrados al cierre del segundo semestre del 2025.

Para ponerlo en perspectiva, los 28.93 dólares por metro cuadrado en renta de locales dedicados al comercio minorista, es superior al costo de renta en oficinas y naves industriales , las cuales se situaron en 21.71 y en 8.60 dólares por metro cuadrado, respectivamente, de acuerdo con cifras de Spot2.mx

“Dicho precio en los arrendamientos comerciales confirma que el mercado comercial valora ante todo la funcionalidad del inmueble por encima de su sola ubicación. Los propietarios han ajustado sus tarifas según el desempeño de cada espacio, el tránsito de clientes y su capacidad de integrarse a los tiempos de entrega que hoy exige el consumidor”, señaló el marketplace especializado en el sector inmobiliario.

Una muestra es la inversión de más de 5 millones de dólares realizada entre Rappi Turbo y Selecto Chedraui en una red de más de 80 dark stores en la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Monterrey, Guadalajara, Saltillo, Mérida y Cancún.

Dicha alianza fue anunciada en abril pasado, donde Dennys Espinoza, subdirector de Omnicanal en Chedraui aseguró que los consumidores podrán acceder al portafolio completo de Selecto Chedraui, que contempla más de 4 mil productos, a precios de tienda física, con entregas en menos de 10 minutos y disponibles las 24 horas del día.

Al integrar inventario físico, analítica de datos y última milla (etapa final del proceso de entrega), la tienda deja de ser únicamente un punto de venta para convertirse en un nodo logístico estratégico dentro de un ecosistema omnicanal donde lo digital y lo presencial operan como uno solo, detalló Espinoza.

(El Financiero)

CDMX y Edomex encabeza nuevos espacios comerciales

A nivel nacional, se crearon 2.8 mil nuevos espacios comerciales en el segundo trimestre del año, sin embargo, la Zona Metropolitana del Valle de México, encabeza el mapa con 57 por ciento, lo que equivale a 1.6 mil locales, seguido por Monterrey, Guadalajara y Querétaro con 25, 10 y 8 por ciento, según Spot2.mx.

La oferta está en corredores como Polanco e Insurgentes, donde conviven centros comerciales y proyectos de usos mixtos.

“La tendencia es diseñar espacios pensados para el movimiento constante de mercancía: los desarrolladores buscan que los servicios tradicionales y los puntos de entrega rápida operen en el mismo inmueble sin que uno afecte la experiencia de quien visita la tienda en persona”, explicó la plataforma.

De acuerdo con el estudio Insight Mercado de Retail México 2025, elaborado por CBRE Research, el formato Power Center, caracterizado por albergar tiendas ancla de supermercados y servicios de uso común que los consumidores visitan al menos una vez por semana, lideran la distribución del inventario nacional con 51 por ciento, seguido por los Fashion Malls, enfocados en moda y estilo de vida con 24 por ciento.

El reporte también destacó una transición hacia modelos que combinan la compra presencial con un enfoque omnicanal, es decir que busca satisfacer la necesidad de comunicación constante del consumidor moderno a través de tiendas flagship y experiencias sensoriales.

“Como indica nuestro Insight Mercado de Retail México 2025, la IA no es solo una tendencia, es una herramienta que crea experiencias y eficienta el inventario. El retail del futuro en México se define por marcas que conectan emocionalmente, logrando tickets de mayor valor a pesar de un consumo más selectivo”, dijo Lyman Daniels, presidente de CBRE México, Colombia y CA.

En términos de mercado inmobiliario lo anterior se traduce en la especialización del submercado.

Mientras los corredores institucionales sostienen tarifas para conceptos de Flagship Store, como el caso de Polanco, Lomas Altas, Reforma, y el Corredor Lomas-Palmas, donde los precios de renta promedio superan los 33 dólares por metro cuadrado.

En otras zonas dentro de la Zona Metropolitana ofrecen esquemas competitivos para operadores que buscan alto volumen de tráfico con una inversión optimizada, como en el norte de la CDMX o sobre Periférico donde las rentas se ubican alrededor de los 19 y 23 dólares.

En Monterrey, los desarrolladores están priorizando modelos “Car-céntricos”, donde los Power Centers y formatos Drive-Thru ofrecen una resiliencia operativa superior al contrastarse con la reestructuración de los Fashion Malls tradicionales.