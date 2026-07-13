Cómo el e-commerce está cambiando las reglas de la exportación mexicana

Líder de Amazon Venta Internacional.

México tiene una de las comunidades emprendedoras más dinámicas de la región. Todos los días surgen negocios que desarrollan productos innovadores, generan empleo y aportan valor a sus comunidades. Sin embargo, para muchos de ellos, llegar a clientes fuera del país sigue pareciendo una meta lejana.

El reto no es la falta de talento, creatividad o ambición; lo que muchas veces se necesita es claridad sobre el camino, apoyo de socios estratégicos y acceso a soluciones que reduzcan la fricción: logística confiable, herramientas prácticas, acompañamiento y una experiencia que ayude a construir confianza con clientes internacionales.

Hoy, de los 5.4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas que existen en el país (OCDE, 2026), poco más de 3 mil han logrado llevar sus productos a otros mercados a través de una de las tiendas digitales más relevantes del mundo. Esto demuestra el enorme potencial que aún existe para impulsar la internacionalización de los negocios mexicanos. La oportunidad no está solo en vender más, sino en permitir que miles de emprendedores transformen empresas locales en marcas con alcance global, llevando la innovación y la calidad hecha en México a nuevos mercados.

De acuerdo con el 2025 E-commerce Trends Report de DHL, las tiendas en línea se han consolidado como el principal destino de compra para consumidores alrededor del mundo. El estudio revela que tres de cada cinco compradores adquieren productos de vendedores ubicados fuera de su país de origen, impulsados por una búsqueda constante de mayor variedad, mejores precios y productos únicos. Para las empresas, esto representa una oportunidad sin precedentes para conectar con nuevas audiencias y acelerar su crecimiento más allá de las fronteras tradicionales.

Durante décadas, exportar estuvo asociado con grandes volúmenes de operación, cadenas de suministro complejas y recursos que muchas Pymes no tenían a su alcance. Hoy, la tecnología y el comercio electrónico están cambiando esa realidad. A través de tiendas globales, las empresas pueden acceder a infraestructura logística, herramientas especializadas y recursos que simplifican procesos tradicionalmente complejos. De esta forma, el comercio digital está reduciendo barreras y abriendo nuevas oportunidades para que más empresas mexicanas compitan en mercados internacionales.

Esto permite a las empresas mexicanas acceder a mercados altamente competitivos como Estados Unidos, donde viven más de 340 millones de personas (Banco Mundial, 2024) y donde, de acuerdo con diversas fuentes, más del 80% de la población realiza compras en línea. Y más allá del tamaño del mercado, estos canales también permiten a las Pyme participar en algunos de los eventos de compras más relevantes del año.

Para dimensionar su potencial, en una edición reciente Amazon Prime Day generó para los vendedores ventas equivalentes a dos Black Fridays en un solo evento, de acuerdo con información de la compañía. Este tipo de momentos representa una oportunidad única para que las empresas mexicanas amplíen su alcance y aceleren su crecimiento a una escala que antes parecía reservada para grandes jugadores.

La oportunidad que tenemos frente a nosotros no es menor. Millones de Pymes mexicanas cuentan con productos de gran calidad y el potencial para conquistar nuevos mercados; sin embargo, todavía son pocas las que han dado ese paso. La buena noticia es que hoy existen herramientas, infraestructura y modelos de negocio que hacen que vender al extranjero sea más accesible que nunca.

Por eso, la conversación ya no debería centrarse en si las pequeñas y medianas empresas pueden competir a nivel global, sino en cómo ayudarlas a hacerlo más rápido y con menos barreras. Mientras más emprendedores tengan acceso a estas oportunidades, más historias de éxito veremos surgir desde México para llegar a clientes en todo el mundo. Porque cuando una Pyme cruza fronteras, no sólo crece un negocio, también crece el alcance de la innovación, la creatividad y la calidad mexicana.