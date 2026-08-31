Mañanera de Sheinbaum del 1 de septiembre: ¿Por qué se cancela y cuándo regresa?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que el día de mañana, 1 de septiembre, no habrá conferencia matutina, debido a otras actividades de la Presidencia que se llevarán a cabo.

En su conferencia, Sheinbaum Pardo recordó que el 1 de septiembre se lleva a cabo el Segundo Informe de Gobierno, por lo que se suspende la rueda de prensa. “Hasta el miércoles nos veríamos nuevamente”, apuntó.

La semana pasada, Sheinbaum adelantó que el evento del Segundo Informe de Gobierno será en Palacio Nacional y se prepara igualmente la difusión de 14 videos informativos.

La conferencia matutina se reanudará a partir del miércoles 2 de septiembre.

Además, la mandataria informó que de jueves a domingo de esta semana visitará varias zonas del país para dar a conocer los avances de su gobierno.

Sheinbaum dijo en el momento que visitará los estados del país para informar sobre obras que se han realizado en las diversas entidades, como el mantenimiento de carreteras federales y otros proyectos.

Asimismo, Claudia Sheinbaum destacó que tras su visita a los estados, habrá un evento de cierre en el Zócalo de la Ciudad de México.

Como parte del Segundo Informe de Gobierno, se presentó una miniserie documental de videos llamada ‘Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo’.

Festejos del Día de la Independencia 2026

Además de la suspensión de la conferencia matutina del martes 1 de septiembre, debido a que se llevará a cabo el Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, se suspenderán las conferencias del 15 y 16 de septiembre, debido a los festejos por el Día de la Independencia de México.

Aunque la presidenta no ha adelantado nada sobre la celebración de Independencia, cada año se conmemora este evento en el Zócalo capitalino, donde la persona al frente de la Presidencia de México dirige el tradicional ‘Grito de Dolores’.