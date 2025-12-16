¿Dónde pondrán las tiendas? Escasez y el Mundial dispara precios de renta de locales comerciales

Los precios de locales comerciales en la CDMX, Monterrey y Guadalajara se han encarecido por el Mundial.

Las marcas internacionales y los patrocinadores presentes en el próximo Mundial de Futbol buscan abrir pop-ups o establecimientos comerciales temporales en los corredores prime en la Ciudad de México, como Polanco, Roma, Condesa y Juárez; sin embargo, solo hay disponibilidad de apenas 2 por ciento, lo que ha encarecido el precio de estos espacios, advirtió Spot2.mx, plataforma de inmuebles comerciales en México.

Los precios en estas zonas presentan en promedio un valor de entre 480 y 550 pesos por metro cuadrado; sin embargo, pueden llegar hasta mil 500 pesos por metro cuadrado en zonas de lujo como Masaryk.

Lo mismo en la Zona Metropolitana de Monterrey, San Pedro o Valle Oriente, donde los valores promedio rondan los 350 y los 450 pesos por metro cuadrado y alcanzan un máximo de mil 200 pesos.

Para el caso de Guadalajara, los precios de rentas comerciales van a al alza, pero de manera más controlada que en Ciudad de México y Monterrey.

Los precios oscilan entre 320 y 380 pesos por metro cuadrado en las zonas con mayor demanda, entre las que se encuentran Zapopan y Puerta de Hierro, llegando a precios máximos de 850 pesos.

“La demanda intensifica el apetito por locales comerciales de zonas prime, que hoy ya se encuentran en el top de las más demandadas, principalmente para la instalación de tiendas pop-us, que permitan a los aliados y patrocinadores de la justa deportiva el tener contacto con los visitantes”, explicó Pablo Gadsden, cofundador de Spot2.mx.

Empresas buscan nuevas zonas para rentar

En tanto, Santiago Morales, CEO de MoradaUno, señaló que el reacomodo comercial que vive la Ciudad de México está redefiniendo la lógica de ocupación, negociación y resolución de conflictos en el mercado de arrendamiento.

Es decir, aunque las zonas prime continúan siendo imán de demanda, ya no concentran el crecimiento más dinámico.

Hoy, la transformación ocurre en microlocales, corredores de alto tránsito y colonias emergentes que están absorbiendo a las marcas desplazadas por la saturación y altos costos de Roma, Condesa y Polanco.

Aunque los precios en los corredores tradicionales ya alcanzaron niveles difíciles de seguir escalando, los mayores incrementos se están registrando en su periferia inmediata.

El caso más evidente es Santa María la Ribera, que pasó de 220 a 400 pesos por metro cuadrado en dos años, lo que implica un alza cercana al 50 por ciento, una dinámica similar ocurre en colonias como la Doctores, Guerrero, San Rafael, Escandón, Portales y el corredor Santa Fe-sur, donde la búsqueda se concentra en espacios pequeños y flexibles.

“En zonas prime simplemente la vacancia es mínima y los usuarios buscan mantener afluencia sin pagar los costos del corazón turístico o gastronómico”, señaló Gadsden.