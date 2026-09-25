Educación y menos pantallas

En días recientes, la Secretaría de Educación Pública anunció que hay un acuerdo para avanzar en la regulación del uso de celulares y otros dispositivos con pantallas en las escuelas.

Si bien no se especificó, por el momento, que la regulación podría implicar restricciones al uso de dispositivos, la presidenta Sheinbaum manifestó estar de acuerdo con que haya una “prohibición” al uso excesivo de las pantallas en las infancias (El Financiero, 27 agosto 2026), dando una señal de hacia dónde va la regulación.

Junto con el anuncio, el titular de la SEP presentó los resultados de una consulta realizada a poco más de medio millón de maestros y maestras, la cual arrojó que el 81 por ciento está a favor de que haya reglas para el uso de celulares en los salones.

La pregunta que viene a la mente, luego de ver ese amplio porcentaje de apoyo entre el magisterio, es qué opina la ciudadanía.

Un primer acercamiento para medir las opiniones ciudadanas sobre este tema lo hicimos en la encuesta de El Financiero realizada en la Ciudad de México en julio pasado, cuando ya se planteaba y discutía esta posibilidad de regulación.

De las 500 personas adultas encuestadas en la capital del país, una mayoría de 65 por ciento dijo estar de acuerdo con “limitar el uso de pantallas y dispositivos electrónicos como teléfonos y tablets a los menores de edad”, mientras que 34 por ciento se manifestó en desacuerdo con tal restricción.

teléfonos teléfonos (Especial)

La razón fue de 2 a 1 en favor de regular o, como dice el fraseo de la pregunta, de limitar el uso. La encuesta no hizo referencia a la regulación en salones de clase, sino a limitar el uso, en general.

La encuesta ya preveía esta discusión desde hace algunas semanas, y es posible que de julio a la fecha haya habido cambios en la manera de pensar sobre el asunto, especialmente después del anuncio de la SEP; no obstante, el estudio también ofrece otros elementos acerca de dónde proviene principalmente el apoyo y el rechazo a este tipo de medidas.

Por ejemplo, el sondeo indica que las mujeres apoyan ligeramente más que los hombres la propuesta de limitar el uso de dispositivos entre menores (68% y 63%, respectivamente), mientras que las personas de mayor edad apoyan significativamente más que los jóvenes, aunque aún la mayoría de estos apoya la restricción (77% entre mayores de 50 años, y 58 por ciento entre menores de 30, con el grupo de 30 a 49 años también apoyando en un 58 por ciento).

El nivel de escolaridad también arroja algunas diferencias de opinión, con las personas con nivel educativo universitario expresando un mayor apoyo a la restricción (73%) que los que tienen un nivel de educación media (63%) o los que tienen un nivel educativo bajo (59%).

Por otro lado, las personas que se autodescriben como clase media apoyan menos (58%) que las que se describen como clase baja (75%).

Además de estas respuestas por subgrupos demográficos, la encuesta también arroja niveles de apoyo y rechazo según el partidismo político de las personas, y ahí lo destacable es que el apoyo a las restricciones es mayoritario entre tirios y troyanos: el apoyo a limitar el uso de celulares alcanza mayoría entre morenistas, priistas y panistas, por lo que no parece ser un tema políticamente polarizante.

De igual manera, el apoyo a limitar el uso de celulares se da de manera mayoritaria entre quienes aprueban a la titular del gobierno de la ciudad, así como entre quienes desaprueban. Otro indicio de que no hay, en este asunto, polarización.

Si bien la mayoría de las y los capitalinos apoyan los planes para limitar, o regular en la postura oficial, el uso de celulares en salones de clase, la encuesta deja ver cuáles son los segmentos que más se oponen, principalmente los jóvenes y una mayoría de personas de clase media. Ya en la discusión se han planteado posturas de que no debe llegarse al grado de la exclusión en estas restricciones.

Veremos cómo se va moviendo el sentir popular al respecto.