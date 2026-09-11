Las generaciones y el orgullo nacional

El mes de septiembre, con las fiestas patrias, los platillos de temporada y los colores de la bandera nacional ondeando en calles y lugares públicos, suele invitarnos a revisar las encuestas que miden el orgullo nacional y otras expresiones de nacionalismo e identidad mexicana.

La Encuesta Mundial de Valores y las encuestas de valores de Banamex ofrecen una serie de datos en el tiempo muy valiosa para ello.

De acuerdo con esos estudios, 56 por ciento de las personas entrevistadas en México en 1990 dijo estar muy orgullosa de ser mexicana.

Esa cifra, mayoritaria pero relativamente baja comparada con lo que se observó después, subió a 72 por ciento en 1997, a 79 por ciento en el año 2000 y a 88 por ciento en 2003, el pico máximo, y se estabilizó en 83 y 84 por ciento en 2005 y 2012.

En 2018, la proporción de adultos en el país que dijo estar muy orgullosa de ser mexicana bajó a 73 por ciento, pero se recuperó en 2023, al registrar 84 por ciento, y aún más en este 2026, al llegar a 87 por ciento.

A pesar del leve tropezón de 2018, la tendencia ha sido al alza para todo el periodo desde 1990.

El crecimiento del orgullo nacional al inicio de la serie lo he atribuido en parte a la entrada de México al Tratado de Libre Comercio en Norteamérica y su impacto en el sentido de identidad y orgullo nacional.

Fue la activación de un mecanismo de defensa identitaria y nacionalista ante el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, con el cual, si bien se enfatizaban posibles beneficios económicos, el fortalecimiento del nacionalismo era una respuesta esperable ante la incertidumbre y la percepción de amenaza cultural.

En su libro The Decline of Deference, el politólogo Neil Nevitte ya había notado un efecto similar entre la sociedad canadiense cuando esta firmó, antes que México, un tratado comercial con Estados Unidos.

La caída de 2018 puede deberse a un proceso de decepción económica y política iniciado desde la crisis de 2008-2009 y registrada poco a poco en las encuestas hasta años después.

La alternancia morenista en 2018 y su ratificación en 2024 se acompañaron de una recuperación importante en los niveles de orgullo nacional, en un contexto en el que Estados Unidos y su liderazgo político han pesado en la opinión pública mexicana.

Sin embargo, el sentido de orgullo nacional no es ni ha sido parejo entre las distintas generaciones de mexicanos. Por lo general, las generaciones más jóvenes han expresado menos orgullo nacional que las generaciones de mayor edad.

Esto era así a finales del siglo pasado y continúa siendo así en este siglo. Quizás las diferencias no sean tan marcadas, al grado de hablar de una brecha generacional significativa, pero sí son notables.

La encuesta más reciente, de 2026, indica que la generación de baby boomers registra un nivel de orgullo nacional de 93 por ciento, mientras que entre la generación X es de 92 por ciento, entre millennials 87 por ciento, y entre la generación Z, 80 por ciento; una diferencia de 13 puntos.

La mayor brecha generacional que se ha observado en esta serie de encuestas fue en 2012 y 2018, con 15 y 14 puntos de diferencia entre baby boomers y millennials, respectivamente.

Entre las diferencias generacionales hay otros sentidos de identidad: las más jóvenes suelen ser más cosmopolitas, expresando una identificación con el mundo y no solo con México.

Las generaciones previas a la de baby boomers iban en sentido opuesto, con una mayor identificación local que le quitaba peso a la nacional.

Con todo, la sociedad mexicana llega a estas fiestas patrias con un nivel de orgullo nacional fortalecido, y bajo el contexto de las revisiones al Tratado Comercial que parece, en un principio, haber contribuido a su aumento.

Este País

Los números inaugurales de la revista Este País, en abril y mayo de 1991, presentaron y analizaron los datos de la entonces nueva Encuesta Mundial de Valores en México, realizada en 1990. El tema central fue el orgullo nacional ante los prospectos del Tratado de Libre Comercio en Norteamérica. Ante las dificultades económicas, la revista decidió la suspensión de actividades. Sirva esta columna como un reconocimiento a Este País y como un agradecimiento al espacio que abrió y que ha significado tanto para las encuestas y la opinión pública en México.