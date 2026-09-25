Aceleran “operación cicatriz” en Morena

A Morena no solo le urgen acuerdos con el PT, sino también con sus propias corcholatas. La dirigente guinda, Ariadna Montiel, se reunió con las guerrerenses Beatriz Mojica y Abelina López para acelerar la “operación cicatriz” y sanar heridas. En sus redes sociales celebró que “me dio mucho gusto conversar con las compañeras”, porque “la unidad es y seguirá siendo nuestro camino”. La senadora Mojica también festejó que “coincidimos en seguir dialogando para propiciar la unidad en todo momento”. Van por reparar los daños.

Convierten el INE en un circo

Los diputados de Morena y el PRI trasladaron su circo al Consejo General del INE y ayer intercambiaron descalificaciones: quien inició la confrontación fue el representante del partido guinda ante el Consejo General, Guillermo Prieto, quien le exigió al priista Carlos Gutiérrez Mancilla dejar el show y salir a la calle a convencer a la gente de que vote por su partido, e incluso se ofreció a regalarle unos tenis rojos para que gaste la suela caminando el territorio. El polémico priista no se quedó callado y lo invitó a que mejor pague la pensión alimenticia que presuntamente debe. Se calentaron los ánimos en la “herradura de la democracia”.

Fiebre por el k-pop

Luego de que la presidenta Sheinbaum anunció en la “mañanera del pueblo” que la banda coreana Stray Kids se presentará en México, seguidores de ese grupo de K-pop se congregaron por la tarde a las afueras de Palacio Nacional. Y hasta la mandataria mexicana y su homólogo coreano Lee Jae-myung salieron a uno de los balcones para saludar a quienes se reunieron en la Plaza de la Constitución.

Redes sociales e información, no siempre buena combinación

El miércoles comenzó a circular la versión del supuesto hallazgo de mil 600 dientes de leche (de niñas y niños) en un predio de Zacapu, Michoacán. La información –atribuida al colectivo Buscando Cuerpos en Todo México– se difundió en medios digitales y fue replicada por políticos como Alito Moreno y líderes de opinión. Sin embargo, los datos ya fueron puestos en duda. La fiscalía de Michoacán dijo que no cuenta con denuncia o registro del hallazgo de piezas dentales atribuidas a menores en Zacapu ni de una intervención relacionada con el supuesto descubrimiento. Aquí alguien miente y pronto se sabrá quién.

Reproches en la “herradura de la democracia”

A dos semanas de haber iniciado el proceso electoral, el INE decidió sesionar de manera virtual, y quien no tomó bien el cambio de formato fue el dipuhooligan Carlos Gutiérrez Mancilla. Fiel a su estilo, el priista reprochó que él sí se presentó a “la herradura de la democracia” mientras los demás decidieron sesionar desde casa, por miedo “a la discusión frontal”. Al reclamo se sumó Somos y le agregó la queja por falta de diálogo por parte del árbitro. La rabieta molestó a consejeros; la presidenta Guadalupe Taddei afirmó que no acepta “ninguna anotación negativa” y Uuc-Kib Espadas dijo que “es muy complicado tomar como serenas las peticiones de diálogo hechas a cachetadas”.

A “dignificar” el Legislativo

En su insistente tarea por “dignificar” al Legislativo, el diputado ‘verde’ Raúl Bolaños-Cacho de plano admitió que “no podemos cegarnos y decir que no se ha perdido la confianza de la gente; sí, sí la hemos perdido, los diputados y los senadores”. Y hasta se quejó de que “cuando ahora vas a la calle y dices soy diputado, tienes que agradecer que no te hagan una grosería”. Y eso que apenas lleva 24 días como presidente de la Cámara baja. “La política tan ‘desdignificada’ me obliga a tener que hacer algo, aunque sea un granito de arena”, reconoció. Seguramente necesitará mucho más que eso.