Victoria para el PRI en el TEPJF 

El PRI se anotó ayer una victoria y el Tribunal Electoral determinó que el spot en el que califica a Morena como “los más corruptos de México”, “movimiento de delincuentes” y “la mafia del poder” no constituye calumnia como denunció el partido guinda. La resolución llega luego de semanas de pataleos por parte del líder del PRI, Alejandro Moreno, que acusó al INE de censura por prohibirle llamar a Morena “narcopartido”, y si bien ese asunto se resolverá en el tribunal en semanas próximas, el priista ya tiene luz verde para utilizar otros calificativos en su brillante estrategia de comunicación contra el partido mayoritario.

‘Cooperación para el desarrollo’... ¿o cómo era?

La embajada de Estados Unidos ‘se puso la del Puebla’, diría el humor mexicano. Anunció la donación de 185 mil dólares, a través del Fondo de Embajadores de los Estados Unidos para la Preservación Cultural, para restaurar el mural de Diego Rivera La universidad, la familia y el deporte en México. Desde 2010 se han aportado más de 2 millones de dólares para la conservación del patrimonio mexicano. A ver si esas donaciones no incomodan oootra vez a la ‘4T’, pues recordemos que en el sexenio pasado hasta porque había apoyo a la sociedad civil protestaban en Palacio Nacional.

Cónclave Harfuch-diputados

Para preparar el terreno y atemperar los ánimos, nos indicaron que los coordinadores de todas las bancadas en la Cámara baja fueron convocados ayer a una comida privada con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El funcionario está citado a una reunión privada con la Jucopo con motivo de la glosa del Informe. El coordinador del PAN, José Lixa, que no asistió, confirmó que “sí es cierto que existía la convocatoria para dicha reunión, se compartió ante la junta, como seguramente trascendió”. Se supo que tampoco acudió Rubén Moreira, del PRI.

Tiempo de definiciones

Aunque dijo que “en este momento” no está pensando en ser la candidata del PT a Zacatecas, de manera independiente a la coalición con Morena, la senadora Geovanna Bañuelos resaltó que “ellos” ya eligieron a Verónica Díaz como su candidata en la entidad. Queda claro que no hay un respaldo a esa postulación.

Escándalo en Tecámac

Que no es más que “grillas” y un ambiente “enrarecido” el que hay en Tecámac, dijo la senadora Mayela Gutiérrez, quien fue acusada directamente por un funcionario del municipio de haber ordenado el atentado en su contra. “Por supuesto que no, a nadie. Nunca en mi vida he hecho eso”, aseguró la morenista y exalcaldesa de ese municipio. No es la primera vez que está envuelta en escándalo, pues también se le acusó de sacrificar perros y gatos, hecho que terminó aceptando y hasta dijo que sumaron alrededor de 10 mil mientras administró el municipio.

Viendo a Lula

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada ayer sobre la elección presidencial de Brasil, el 4 de octubre. La morenista, en un primer momento, destacó que Luiz Inácio Lula da Silva “ha sido un muy buen presidente” porque “es un gran logro” que “en un año cumplió su promesa de ‘hambre cero’ en Brasil”. No obstante, inmediatamente después, exigió que “no debe haber injerencia extranjera en ninguna elección de ningún país”.

INE alista nombramiento en Jalisco

A más de cuatro meses de la renuncia de Paula Ramírez a la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE aprobó ayer someter este jueves al Consejo General dos propuestas: Gabriela Ruvalcaba y Ernesto Santana. Los 11 consejeros del INE tendrán que tomar una decisión y la persona elegida tendrá que llegar a poner orden al instituto local, pues Paula dejó a su paso un cúmulo de irregularidades, entre ellas aprobar un finiquito presuntamente ilegal por más de 600 mil pesos al exsecretario ejecutivo Christian Flores Garza.Veremos.