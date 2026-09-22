A Citlalli “se le acabó el encanto”

En apenas cinco meses, “a Citlalli Hernández se le acabó el encanto”, nos dicen en el PT y el PVEM. Aunque insisten en que “la alianza sigue”, admiten que “se desvanecieron” esos halagos para ella cuando llegó como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Y es que recuerdan que en abril los dirigentes nacionales de los aliados celebraron la salida de Luisa Alcalde de la dirigencia nacional morenista y la llegada de la senadora Hernández, que porque así se facilitarían los acuerdos para las reformas de Sheinbaum y la definición de las candidaturas para 2027. Y ahora resulta que la señalan como una de las responsables de los desacuerdos en la designación de las “coordinaciones”.

Morena cumple amago y denuncia a Samy

Morena abrió un nuevo frente contra el góber de Nuevo León, Samuel García, al presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presunta triangulación de recursos públicos que superaría los mil 400 millones de pesos. La querella alcanza a su esposa, Mariana Rodríguez; su padre, Samuel García Mascorro; su medio hermano, Samuel García Villarreal, y el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores. Fue el senador Alejandro Murat, delegado guinda en la entidad, quien presentó la denuncia para solicitar se investiguen posibles delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Siguen los “berrinches” de corcholatas morenistas

El michoacano Raúl Morón sigue empecinado en querer ser gobernador. Y ante la decisión de Morena de no apoyarlo, el senador se ha puesto en modo rebeldía y no deja de hacer berrinches. Por lo pronto, informó que será hasta dentro de 15 días cuando defina su futuro político, y mientras tanto no aceptará reunirse con el exfiscal Carlos Torres Piña, a quien Morena designó como su “coordinador” y virtual precandidato a la gubernatura. Eso que dijo la presidenta de que lo importante es el proyecto y no los intereses personales le entró por un oído y le salió por el otro.

PRI y PAN, “sin palabra de honor”

Muy molestos se mostraron ayer diputados federales de Morena y el PT de la Comisión de Hacienda, por las expresiones de los legisladores panistas en contra de la invitación del secretario Edgar Amador a una reunión privada en Palacio Nacional. “Ellos la pidieron, ellos la aprobaron, por unanimidad, y no acudieron”, se quejó la diputada morenista Claudia Rivera. “No sé en qué señalan falta de protocolo, de seriedad, porque esto se acordó en la mesa directiva y en la Comisión de Hacienda y se estableció esta ruta de trabajo”, completó el diputado petista Reginaldo Sandoval. “Que no los vuelvan a invitar”, “no tienen palabra de honor”, exclamó otro radical diputado morenista.

¿Hasta dónde quiere y puede llegar la SCJN con caso Radilla?

La SCJN atrajo ayer un juicio relacionado con la desaparición forzada de Rosendo Radilla, en Guerrero, durante la llamada “guerra sucia”. Dijo que ello le permitirá definir los alcances de las obligaciones del Estado para buscar a Radilla, saber si hubo violaciones graves por omisión de autoridades y establecer medidas para garantizar una búsqueda e investigación efectivas. El tema es hasta dónde puede llegar la SCJN, pues el caso podría salpicar a altos mandos militares, incluso a un exsecretario de la Defensa, con ligas filiales con integrantes de la política actual.

Cavilaciones futboleras

El presidente del Senado, Higinio Martínez, confesó que aunque de “chiquillo” fue aficionado del futbol, desde hace más de 20 años que no lo sigue, entre otras cosas porque el aficionado siempre se queda en la esperanza de que México gane un Mundial.

Además dijo no entender el porqué se mantiene eso de expulsar a un jugador sin suplirlo, pues no es competencia igual si juegan 10 vs. 9, aplicando la de “ya chingamos”... esto, en medio del debate que abrió la Cámara alta para que se retome el ascenso y descenso en el futbol. Por cierto, reconoció que en este tema todos los grupos parlamentarios están jalando parejo para que se retome este proceso en la Liga MX.