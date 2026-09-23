Pataleos… y premios de consolación

La senadora Celeste Ascencio se sumó a las inconformidades con el proceso interno de Morena, luego de que, para sorpresa de nadie, no quedó como virtual candidata para el gobierno de Michoacán. La morenista afirmó que “no hubo piso parejo”; sin embargo, aseguró que acatará la decisión, pues aunque “con el proceso no estoy tan conforme, con el resultado sí, pues hay que comprender que “no todos podemos llegar”. Además, si le sirve de premio de consolación, ya la dirigente nacional, Ariadna Montiel, dijo que las corcholatas perdedoras rumbo a las gubernaturas pueden aspirar a alcaldías o diputaciones locales, o sea que ¡aún hay chance de hueso!

INE, de vuelta “a la época de Victoriano Huerta”

Hasta los de la ‘4T’ se sorprendieron ayer de las medidas que dictó el INE en contra de algunos diputados y senadores del PRI, por sus publicaciones de “narcogobierno” y “narcopartido” en contra de Morena en sus redes sociales. “Las redes sociales, para mí, son un espacio donde la libertad de expresión debe reinar, y las manifestaciones que algún legislador hace por esas vías oficiales, también”, consideró el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM. Y advirtió: “Si no, sería como volver a la época de Victoriano Huerta, cuando mandó a cortar la lengua de Belisario Domínguez, ¿no?”.

Chespirito pinta su raya con Morena

Podrá el Chapulín ser Colorado, mas no guinda. Luego de que morenistas utilizaron la identidad gráfica de este legendario personaje de Roberto Gómez Bolaños para promocionar a Citlalli Hernández como precandidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc –por la coincidencia de las iniciales–, Grupo Chespirito salió a pintar su raya y aclaró que no ha autorizado el uso de la imagen, marcas ni elementos distintivos del personaje en campañas, propaganda o comunicaciones de carácter político. Agradeció el cariño hacia el chapulín, pero dijo “no, gracias” a ser vinculados con la morenista.

Luto y enojo en Durango

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en torno a la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango. La mandataria, además de negar que haya protestas de médicos en todo el país por la falta de medicamentos e insumos, se limitó a decir que el director del IMSS, Zoé Robledo, “está yendo para allá” y “ya están en investigación de qué fue lo que ocurrió y en atención a las familias”. Mientras, los padres de los bebés fallecidos exigen justicia, así que ojalá se esclarezca pronto lo que pasó.

Denuncia Somos que burocracia del INE paraliza sus actividades

El partido Somos continúa con problemas… ahora financieros, pues denunció que la orden del INE de cambiar su nombre y la lenta burocracia para concluir el trámite no les ha permitido actualizar los datos fiscales del partido y por ello enfrentan obstáculos para recibir sus prerrogativas locales en estados como Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos, Tabasco y Tlaxcala. Por ello, Marco Antonio Baños, representante de Somos ante el INE, presentó una solicitud urgente para que, mientras concluye la actualización bancaria y fiscal de la denominación Somos México a Somos, los organismos electorales locales puedan continuar entregando las ministraciones correspondientes.

México y Brasil avanzan en desarrollo de vacunas

México y Brasil, a través de la Secretaría de Salud mexicana y el Ministerio de Salud de la nación sudamericana, refuerzan su cooperación y ayer el secretario David Kershenobich presumió que Birmex y el Instituto Butantan avanzan en el diseño de proyectos conjuntos para el desarrollo de vacunas e inmunobiológicos. Además de la producción de fármacos, Kershenobich dijo que la experiencia de Brasil en materia de salud universal resultará enriquecedora, pues México iniciará apenas en enero 2027 las operaciones de su Servicio Universal de Salud y el país sudamericano cumple 36 años con ese modelo. Mientras no sean vacunas tan oportunas y efectivas como Patria, todo estaría Ok.