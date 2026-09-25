¿Trump puede dejar a México sin diésel? Restricción de EU violaría el T-MEC

Una eventual restricción de Estados Unidos a las exportaciones de diésel hacia México violaría las reglas del T-MEC (Foto: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO)

Una eventual restricción de Estados Unidos a las exportaciones de diésel hacia México violaría las reglas del T-MEC, advirtió Luis de la Calle, exsubsecretario de Economía, ante socios y clientes de la firma Haynes Boone.

“Limitar las exportaciones de un producto es violatorio del T-MEC, y eso lo pusimos en el T-MEC por insistencia de Estados Unidos”, sostuvo.

El señalamiento ocurre mientras el gobierno de Donald Trump analiza frenar las exportaciones de diésel para contener el aumento de los precios del combustible en su mercado interno.

¿Cuánto diésel importa México de Estados Unidos y qué riesgos enfrenta?

De la Calle advirtió que una medida de este tipo tendría un impacto relevante para México, debido a su dependencia del combustible estadounidense.

“México importa 200 mil barriles al día de diésel, de los cuales, dependiendo de los meses, entre el 50 y 60 por ciento es nacional y, por lo tanto, 40-50 por ciento viene de Estados Unidos”, explicó.

¿Por qué el freno de EU al diésel podría violar el T-MEC?

El artículo 2.11 del T-MEC establece que las partes no deben adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la exportación de bienes destinados al territorio de otra parte, salvo las excepciones previstas en el propio tratado y en el artículo XI del GATT.

De la Calle señaló que el impacto sería fuerte, pues el diésel es fundamental para el transporte y las actividades . “El diésel es muy importante porque el sistema de transporte agrícola y otros utilizan diésel”, afirmó.