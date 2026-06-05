Los pendientes tecnológicos de las Pymes: Blockchain y Big Data

En el entorno empresarial actual, la transformación digital se ha convertido en un factor determinante para la competitividad. En México persiste una brecha importante entre la adopción de infraestructura tecnológica y el aprovechamiento estratégico de herramientas digitales avanzadas. Aunque las Pymes han avanzado en conectividad y digitalización operativa, el verdadero reto sigue siendo transformar esos recursos en inteligencia de negocio capaz de impulsar crecimiento, eficiencia y competitividad global.

De acuerdo con el sondeo Tendencias de Digitalización Pymes 2025 de Movistar Empresas, actualmente la visualización de datos registra una adopción de apenas 10.9%, mientras que tecnologías como Big Data que representa la capacidad de procesar grandes volúmenes de información para optimizar y personalizar ofertas comerciales y blockchain que ofrece seguridad en las transacciones para generar confianza en el comercio digital alcanzan únicamente un 9.9%.

Estos datos reflejan que, si bien las empresas han comenzado a digitalizar procesos básicos, aún existe una oportunidad importante para incorporar soluciones que permitan analizar información, optimizar operaciones y fortalecer la toma de decisiones.

La misma tendencia se observa en infraestructura y herramientas operativas. El estudio de Movistar Empresas revela que 64.4% de las Pymes ya cuenta con planes móviles integrados a su operación y 57.4% utiliza fibra óptica para asegurar la continuidad de sus actividades.

Asimismo, redes sociales y facturación electrónica registran una adopción de 56.4%, mientras que las herramientas de colaboración alcanzan 54.5%. Esto demuestra que las empresas mexicanas ya cuentan con una base digital relevante; sin embargo, la conversación ya no debe centrarse únicamente en estar conectados, sino en cómo convertir esa conectividad en valor estratégico.

Desde el ámbito empresarial, el reto para las Pymes mexicanas ya no radica únicamente en acceder a la tecnología, sino en integrarla estratégicamente dentro de sus operaciones y modelos de negocio. Herramientas como Big Data y blockchain aún suelen percibirse como soluciones complejas o exclusivas de grandes corporativos; sin embargo, hoy representan una oportunidad real para optimizar procesos, fortalecer la seguridad de la información, generar confianza digital y mejorar la toma de decisiones.

La transformación digital va mucho más allá de automatizar tareas. Implica evolucionar hacia un uso inteligente de los datos para anticipar necesidades, personalizar servicios y responder con mayor agilidad a un mercado cada vez más competitivo y dinámico.

En este contexto, las Telcos juegan un papel clave como habilitadoras de la transformación digital, acompañando a las empresas no solo desde la conectividad, sino también desde la adopción estratégica de soluciones tecnológicas que impulsen su competitividad, innovación y capacidad de adaptación frente a las nuevas exigencias del mercado.