Cuando la IA se convierte en un compañero de trabajo

Durante años, la narrativa en torno a la automatización del trabajo ha estado dominada por la preocupación. Para algunos, representaba una marcha implacable hacia la sustitución de empleos humanos. Sin embargo, yo veo una historia distinta desarrollándose. Estamos en las primeras etapas de una transformación mucho más profunda: la siguiente evolución del trabajo, la Era Agéntica. Y no se trata de reemplazo, sino de colaboración.

Los agentes de IA están evolucionando de simples herramientas a compañeros de trabajo proactivos que potencian las capacidades de cada colaborador, donde las personas y la inteligencia artificial trabajan juntas para lograr resultados que ninguna de las dos podría alcanzar por sí sola.

Esta transformación responde a una realidad evidente, de acuerdo con la séptima edición del informe State of Service de Salesforce, en México, 91% de los líderes de servicio afirma que las expectativas de los clientes son hoy más altas que nunca, mientras que 92% considera que los consumidores esperan una atención mucho más personalizada que en años anteriores.

La esencia de este cambio radica en liberar nuestro recurso más valioso: las personas. Al reducir la carga de tareas repetitivas y de bajo valor, como responder preguntas sencillas o redactar correos electrónicos, los equipos pueden concentrarse en actividades de mayor impacto, como el pensamiento estratégico, la resolución creativa de problemas y la construcción de relaciones significativas.

DEL TRABAJO RUTINARIO A LA ESTRATEGIA: UN DÍA JUNTO A UN COMPAÑERO DE IA

Entonces, ¿cómo es realmente trabajar junto a estos nuevos colegas digitales?

Durante décadas, los representantes de desarrollo de ventas (SDR, por sus siglas en inglés) han asumido el trabajo intensivo y muchas veces desgastante de prospectar y calificar oportunidades comerciales. Hoy, los agentes autónomos de SDR están comenzando a asumir esa carga.

Esto permite que los vendedores humanos evolucionen hacia un rol de asesores estratégicos, dedicando su energía a conversaciones más complejas, a comprender las necesidades específicas de los clientes y a cerrar acuerdos que requieren criterio y sensibilidad humana. Sus agentes de IA actúan como asistentes incanzables, generando automáticamente propuestas comerciales personalizadas a partir de datos del CRM, redactando correos de seguimiento y resumiendo llamadas para que el vendedor pueda enfocarse en la siguiente decisión estratégica.

La lógica detrás de esta evolución ya es visible en las áreas de atención y servicio. Según el informe State of Service, actualmente, 32% de las consultas de clientes en México ya son resueltas por inteligencia artificial, y las organizaciones esperan que esa cifra alcance 50% en los próximos dos años. A medida que la IA absorbe tareas operativas y transaccionales, las personas pueden dedicar más tiempo a actividades donde el juicio, la creatividad y la empatía siguen siendo irremplazables.

Como explicó uno de nuestros ingenieros, el trabajo deja de ser “construir 100 integraciones” para convertirse en “construir la fábrica que crea integraciones”. El agente se transforma en un compañero proactivo que automatiza la preparación de datos de prueba e identifica patrones de errores, permitiendo que los desarrolladores dediquen menos tiempo a recopilar información y más tiempo a generar innovación.

Incluso la forma en que colaboramos diariamente está cambiando. Para los nuevos integrantes de una organización, un agente de IA puede actuar como un mentor disponible bajo demanda, ayudándoles a navegar la información interna de la empresa y encontrar plantillas o proyectos previos, reduciendo significativamente la curva de aprendizaje y fortaleciendo el sentido de pertenencia desde el primer día.

LIDERAR EN LA ERA AGÉNTICA: CONSTRUIR UNA CULTURA DE EMPODERAMIENTO

La Era Agéntica está transformando el papel de los colaboradores, que pasan de ser usuarios de la inteligencia artificial a convertirse también en sus creadores. Hoy, cualquier persona dentro de una organización puede desarrollar agentes que le ayuden a resolver desafíos cotidianos, democratizando la innovación y acelerando la transformación desde cualquier área del negocio.

Esto también redefine el liderazgo. Más que gestionar equipos, debemos crear entornos donde las personas se sientan seguras para experimentar y colaborar con la tecnología. Cuando los agentes de IA asumen tareas repetitivas, los colaboradores pueden enfocarse en actividades de mayor valor, generando un doble beneficio: equipos más estratégicos y clientes mejor atendidos.

En esencia, la empresa agéntica no busca reemplazar el talento humano, sino potenciarlo.