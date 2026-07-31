Capturan a ‘El Miky’, presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa que controlaba corredor clave en Oaxaca

La captura de 'El Miky' fue realizada por fuerzas estatales y federales como parte de las acciones para desarticular grupos delictivos en Oaxaca.

JMGG, alias ‘El Miky’ o ’086′, fue detenido en Ejutla de Crespo, Oaxaca, durante un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales, informó la Fiscalía.

Un operativo conjunto entre corporaciones de seguridad estatales y federales permitió la detención de JMGG, identificado con los alias de ‘El Miky’ y ’086′, a quien la Fiscalía General del Estado señala como presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Oaxaca.

La captura se realizó en el municipio de Ejutla de Crespo, como parte de las acciones desplegadas por las autoridades para desarticular estructuras vinculadas con actividades delictivas y que, de acuerdo con las investigaciones, tendrían presencia en distintas regiones de la entidad.

Según los primeros reportes de las autoridades, el detenido habría tenido bajo su control un corredor considerado estratégico para las operaciones de grupos criminales, con conexión entre la Costa, el Istmo de Tehuantepec y los Valles Centrales.

La Fiscalía lo identifica como una persona con un presunto nivel de mando dentro de la organización criminal, particularmente en actividades relacionadas con el control territorial y de plazas.

Las investigaciones también lo relacionan, de manera preliminar, con posibles actividades de tráfico de drogas y con diversos hechos violentos registrados en zonas donde presuntamente mantenía influencia.

La detención fue resultado de un despliegue coordinado en el que participaron fuerzas estatales y federales. Las autoridades no han informado, hasta el momento, mayores detalles sobre el operativo, como el número de elementos participantes, si hubo aseguramiento de armas o sustancias ilícitas, ni si se registró algún enfrentamiento durante la intervención.

Fiscalía de Oaxaca investiga alcance de estructura de ‘El Miky’

El aseguramiento de ‘El Miky’ representa, de acuerdo con las autoridades, un golpe a una de las estructuras que presuntamente opera en diferentes puntos del territorio oaxaqueño, debido a la importancia estratégica que tendría el corredor bajo su influencia.

Las autoridades reiteraron que los señalamientos contra JMGG corresponden a una investigación en curso y que será durante el procedimiento judicial cuando se determine su responsabilidad penal.

La captura ocurre en un contexto en el que las corporaciones de seguridad han reforzado los operativos en diferentes regiones de Oaxaca para combatir a grupos dedicados presuntamente al tráfico de drogas, extorsión, violencia y control territorial.

La Fiscalía continuará con las diligencias para establecer si el detenido está relacionado con otros hechos delictivos ocurridos en Oaxaca y determinar el alcance de la estructura criminal que presuntamente encabezaba.

Con esta acción, las instituciones de seguridad buscan debilitar las redes de operación de grupos delictivos y recuperar el control de zonas consideradas estratégicas para el tránsito y las actividades económicas de la entidad.