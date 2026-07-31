Pasea con Costa Rica este 9 de agosto en la Ru-tica

La Ciudad de México se convertirá por unas horas en una extensión de Costa Rica con La Ru-Tica 2026, una experiencia organizada por Esencial Costa Rica que busca acercar la cultura, la biodiversidad y el estilo de vida del país centroamericano a través de una rodada sobre Paseo de la Reforma el próximo domingo 9 de agosto.

La iniciativa está pensada para familias, grupos de amigos y aficionados al ciclismo y al bienestar. Más que una rodada, será una experiencia interactiva que combinará actividad física, educación ambiental y entretenimiento, inspirada en el concepto costarricense de “Pura Vida”.

Además del recorrido, los organizadores estiman que, gracias a la participación de los asistentes durante las seis horas que durará el evento, se evitará la emisión de aproximadamente 1.5 toneladas de dióxido de carbono (CO₂).

Una aventura sobre dos ruedas

La dinámica se desarrollará a lo largo de la ruta habitual de Muévete en Bici, sobre Paseo de la Reforma, donde los participantes encontrarán tres estaciones temáticas dedicadas a la riqueza natural y cultural de Costa Rica.

Para formar parte de la experiencia será necesario registrarse previamente. Cada participante recibirá un Pasaporte de La Ru-Tica, que deberá sellar en cada una de las estaciones para acceder a premios exclusivos al finalizar el recorrido.

Cada parada ofrecerá actividades diseñadas para todas las edades. Los asistentes podrán, por ejemplo, imitar las posturas de algunos de los animales más representativos de Costa Rica o compartir, mediante mensajes, su propia interpretación del significado de la expresión “Pura Vida”, uno de los símbolos más reconocidos de la identidad costarricense.

Una búsqueda del tesoro

Quienes disfrutan resolver retos también encontrarán una experiencia adicional. A lo largo del recorrido se esconderán códigos QR que revelarán datos curiosos sobre la fauna costarricense, además de pequeños desafíos ilustrados con un estilo pensado especialmente para el público infantil.

Los primeros 50 participantes que logren encontrar los códigos y completen los cuatro sellos de su pasaporte recibirán una sorpresa especial.

Al concluir la experiencia, quienes hayan completado todas las actividades podrán canjear sus sellos por diversos premios, creados para fomentar hábitos de vida saludables y un mayor compromiso con la movilidad sostenible.

La Ru-Tica 2026 forma parte de la estrategia de Esencial Costa Rica para promover el turismo sostenible en el mercado mexicano, mostrando que viajar también puede comenzar desde una experiencia urbana que combine deporte, naturaleza y conciencia ambiental.