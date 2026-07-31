Nayarit mantiene baja incidencia de robo de ganado

Nayarit se mantiene entre las entidades del país con menor incidencia de robo de ganado, de acuerdo con los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), difundidos por TResearch International. Durante la actual administración federal, el estado acumula ocho carpetas de investigación por este delito, lo que lo coloca entre las entidades con menor número de casos registrados.

Ante estos resultados, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero señaló que las cifras reflejan el trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de las instituciones responsables de la seguridad y la procuración de justicia para prevenir y atender el abigeato en las zonas rurales.

El mandatario estatal destacó que la protección del patrimonio de las familias ganaderas continúa siendo una prioridad, al tratarse de una actividad que representa una fuente importante de empleo, ingresos y desarrollo para miles de productores nayaritas, además de ser un sector estratégico para la economía del estado.

Navarro Quintero afirmó que su administración mantendrá las acciones de coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la vigilancia, la prevención del delito y el acceso a la justicia, con el propósito de preservar la seguridad en el campo y brindar mayor certeza a quienes se dedican a la actividad ganadera.