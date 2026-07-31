Tour de Francia Femenino 2026: Etapas, fechas y dónde ver a Romina Hinojosa, ciclista mexicana

Su convocatoria al Tour de Francia femenino representa el mayor logro de Romina Hinojosa en su trayectoria como ciclista, hasta el momento. [Fotografía. ChatGPT]

Días después de que Isaac del Toro hiciera historia al subir al podio del Tour de Francia masculino, otra representante mexicana buscará escribir su propia historia en el ciclismo. Romina Hinojosa debutará este sábado 1 de agosto en el Tour de Francia femenino.

La corredora del Lotto-Intermarché Ladies se convertirá en la primera mexicana en disputar la prueba desde su creación. Este hecho confirma el crecimiento del ciclismo nacional dentro del pelotón profesional y coloca a México con presencia en ambas ramas de la máxima competencia por etapas.

La edición 2026 del Tour de Francia Femenino reunirá a las mejores ciclistas del mundo durante nueve días de competencia. El recorrido incluirá alta montaña, una contrarreloj individual y el histórico ascenso al Mont Ventoux, uno de los puertos más emblemáticos del ciclismo internacional.

¿Cuándo debuta Romina Hinojosa en el Tour de Francia Femenino?

La mexicana iniciará su participación este sábado 1 de agosto, cuando se dispute la primera etapa del Tour de Francia femenino entre Lausana y Lausana, en Suiza.

La salida neutralizada está programada para las 14:15 horas tiempo local (06:15 horas, tiempo del centro de México). La organización estima que la jornada tenga una duración estimada de 3 horas y media.

Los aficionados mexicanos podrán seguir el debut de Romina Hinojosa en la plataforma de streaming de Disney+, que transmitirá la competencia para Latinoamérica.

Aunque la primera jornada está catalogada como una etapa llana, el recorrido de 138 kilómetros incluye tres ascensos puntuables y un final en subida en la Côte Saint-François. Este cierre favorece a corredoras explosivas y puede marcar las primeras diferencias entre las aspirantes al título.

¿Cómo será el recorrido del Tour de Francia Femenino 2026?

El Tour de Francia femenino 2026 contará con el recorrido más largo desde que la competencia volvió al calendario internacional en 2022. La prueba se disputará del 1 al 9 de agosto, recorrerá 2 países, tendrá 9 etapas y un total de 1 mil 175 kilómetros, además de 18 mil 795 metros de desnivel acumulado.

La competencia comenzará con un Grand Départ en Lausana, Suiza, antes de ingresar a Francia durante la tercera etapa. A lo largo del recorrido, el pelotón atravesará 12 departamentos franceses, distribuidos entre el Jura, el Macizo Central y los Alpes.

El trazado estará compuesto por 3 etapas llanas, 3 de media montaña, 2 de alta montaña y una contrarreloj individual de 21 kilómetros, la cual se disputará entre Gevrey-Chambertin y Dijon durante la cuarta jornada.

La etapa reina llegará el 7 de agosto, cuando las ciclistas afronten el histórico ascenso al Mont Ventoux, que aparecerá por primera vez en la historia del Tour de Francia. La cima, ubicada a 1 mil 910 metros sobre el nivel del mar, será el punto más alto de la edición y podría definir gran parte de la clasificación general.

Después de la montaña, el pelotón afrontará la etapa más larga de la competencia, con 171.9 kilómetros entre Sisteron y Niza, antes de cerrar el Tour con una exigente jornada montañosa de 99.2 kilómetros con salida y meta en Niza.

¿Quién es Romina Hinojosa y por qué hace historia para México?

Romina Hinojosa Cruz es originaria de Tampico, Tamaulipas, aunque creció en San Pedro Garza García, Nuevo León. Antes de dedicarse al ciclismo, practicó gimnasia, pero encontró su verdadera pasión sobre la bicicleta gracias a la influencia de su padre.

Su crecimiento deportivo la llevó a competir en Estados Unidos y posteriormente en Europa, donde formó parte de equipos como:

ATX Wolfpack

ROXO Racing

A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team

Lotto Ladies

Lotto-Intermarché Ladies, escuadra con la que disputará el Tour de Francia.

Entre sus principales resultados destacan los subcampeonatos nacionales de ruta de México en 2023 y 2025, además de actuaciones sobresalientes en pruebas internacionales como el Giro Mediterraneo Rosa, el Premondiale Giro Toscana y el Princess Anna Vasa Tour.

Su convocatoria al Tour de Francia femenino representa el mayor logro de su trayectoria hasta el momento y la convierte en la primera ciclista mexicana en competir en la máxima carrera por etapas del ciclismo femenil.

Además de compartir nacionalidad, Romina Hinojosa mantiene una relación sentimental con Isaac del Toro, el ciclista mexicano que recientemente consiguió el tercer lugar del Tour de Francia masculino y ganó el maillot blanco como mejor joven.

Para Romina Hinojosa, el principal objetivo será completar las nueve etapas y aprovechar esta experiencia para continuar consolidando su desarrollo dentro del ciclismo europeo. Su presencia en el Tour de Francia femenino no solo representa un logro personal, sino también un paso histórico para el ciclismo mexicano.