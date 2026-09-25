La carrera ilegal que cruzaba EU: Así era la Cannonball Run, la competencia que inspiró ‘Steel Ball Run’

El creador de la Cannonball Run, el periodista Brock Yates, participó a bordo de una ambulancia en la carrera ilegal por todo EU. (Fotografía. Netflix. ChatGPT)

“Esos malditos locos lo hicieron”. Johnny Joestar y Gyro Zeppeli volvieron a montar sus caballos para continuar su carrera a través de Estados Unidos en JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, pero mucho antes de que Hirohiko Araki creara esta historia, otros competidores ya buscaban cruzar el país en el menor tiempo posible. Lo hacían sobre 4 ruedas, por carreteras abiertas al tránsito y fuera de la ley, en una competencia conocida como Cannonball Run.

Creada por el periodista automotriz Brock Yates, aquella carrera clandestina llevó durante la década de los 70 a decenas de participantes de la costa a costa. No había una ruta obligatoria ni puntos de control intermedios: cada competidor podía elegir su camino y vehículo, desde autos deportivos hasta una ambulancia, mientras intentaba reducir las paradas y evitar encuentros con la policía.

Las historias que dejó la Cannonball terminaron por saltar de las carreteras a Hollywood con The Cannonball Run, película de 1981 escrita por el propio Yates y basada en experiencias de la competencia. Décadas después, Hirohiko Araki reconoció que tomó el nombre de aquella cinta como referencia para bautizar la séptima parte de la saga de JoJo’s.

¿Cómo nació Cannonball Run, la carrera ilegal que cruzaba Estados Unidos?

La Cannonball surgió en 1971 por iniciativa de Brock Yates y Steve Smith, integrantes de la revista automotriz Car and Driver. La idea consistía en demostrar las posibilidades de la red de autopistas interestatales de EU mediante una carrera que llevara a sus participantes de una costa a otra en el menor tiempo posible.

El nombre oficial, Cannonball Baker Sea-to-Shining-Sea Memorial Trophy Dash, rindió homenaje al piloto estadounidense Erwin George ‘Cannon Ball’ Baker, conocido por establecer numerosos récords de velocidad y resistencia en recorridos de larga distancia durante la primera mitad del siglo XX.

La primera travesía de Yates se realizó en mayo de 1971 como una prueba de reconocimiento a bordo de una Dodge Van llamada ‘Moon Trash II’. Meses después llegó la primera competencia formal y clandestina, que partió poco después de la medianoche del 15 de noviembre desde el Red Ball Garage de Nueva York.

En aquella ocasión participaron 8 vehículos y 23 personas que tenían como objetivo alcanzar el Portofino Inn de Redondo Beach, California, situado a 4 mil 607 kilómetros del punto de partida.

Brock Yates fue el periodista que creó la Cannonball Run en la década de los 70. (Fotografía. AP)

¿Cómo era la competencia de Cannonball Run en los EU?

Las reglas de la Cannonball Run podían resumirse prácticamente en una: llegar de un extremo al otro del país en el menor tiempo posible.

Cada participante podía utilizar el vehículo que quisiera, elegir su propia ruta y desplazarse a la velocidad que considerara conveniente. No existían puntos de control intermedios ni un camino obligatorio, por lo que los competidores podían abandonar Nueva York y no volver a encontrarse hasta California. Ganaba quien registrara el menor tiempo entre su salida y su llegada.

Los autos salían en diferentes horarios y el resultado dependía del tiempo transcurrido de cada participante. Entre ambos extremos del país, ellos mismos decidían dónde cargar combustible, cuándo cambiar de conductor y qué carreteras utilizar.

Como la carrera se disputaba en carreteras públicas, los participantes debían respetar las leyes de tránsito. Si la policía los detenía o multaba por exceso de velocidad, podían continuar en la competencia, pero perdían tiempo valioso.

Entre 1971 y 1979 se completaron 5 Cannonball, aunque el primer recorrido funcionó como reconocimiento antes de las posteriores competencias. Con el paso de los años, la prueba atrajo más participantes y adquirió notoriedad dentro de las carreras del automovilismo.

La primera Cannonball Run se corrió en noviembre de 1971 en New York, donde Brock Yates consiguió la victoria. (Fotografía.All American Racers)

¿Qué autos participaron en las carreras de las Cannonball Run?

En la Cannonball no hacía falta presentarse con un automóvil de carreras. Por sus carreteras pasaron deportivos, muscle cars, vehículos familiares, camionetas y hasta una casa rodante, una variedad que convirtió cada edición en una peculiar mezcla de velocidad y estrategia.

Uno de sus autos más recordados apareció desde 1971. Brock Yates y el piloto Dan Gurney compitieron en un Ferrari 365 GTB/4 Daytona prácticamente de serie y llegaron a Redondo Beach después de 35 horas y 54 minutos, tiempo suficiente para quedarse con la victoria.

La edición de 1972 demostró que no hacía falta un deportivo para ganar. Steve ‘Yogi’ Behr, Bill Canfield y Fred Olds se impusieron a bordo de un Cadillac Coupe de Ville, un automóvil de lujo convencional, que superó por alrededor de 10 minutos al Dodge Challenger de Brock Yates.

Sin embargo, uno de los vehículos más importantes para entender lo que ocurrió después ni siquiera ganó.

En 1979, Brock Yates y el director y especialista de cine Hal Needham se presentaron con una ambulancia de color naranja y franjas blancas. Con ellos viajaban Pamela Yates, esposa del periodista, y el radiólogo Lyle Royer. El vehículo simulaba atender una emergencia médica, una estrategia con la que pretendían facilitar su recorrido por las carreteras estadounidenses sin ser detenidos.

La ambulancia en la que corrió Brock Yates en la última Cannonball Run y que salió en la película. (Fotografía. Cannonball Run)

¿Cómo terminó Cannonball Run convertida en una película?

Dos años después de la última de aquellas locas aventuras sobre 4 ruedas, las historias de sus conductores, sus estrategias para evitar a la policía y sus viajes a toda velocidad dieron el salto al cine.

Brock Yates escribió The Cannonball Run, película dirigida por su compañero al volante Hal Needham y estrenada en 1981, con Burt Reynolds, Dom DeLuise, Farrah Fawcett y Roger Moore entre sus protagonistas. También contó con las participaciones de Jackie Chan, Dean Martin y Sammy Davis Jr.

La cinta trasladó a la ficción una competencia clandestina en la que diferentes equipos intentan atravesar Estados Unidos mientras recurren a todo tipo de estrategias para superar a sus rivales y evitar problemas con las autoridades.

Varias situaciones tenían antecedentes en las verdaderas Cannonball. Yates explicó años después que distintos incidentes mostrados en la película estaban basados en hechos ocurridos durante las competencias.

El ejemplo más evidente fue la ambulancia: el vehículo utilizado por Yates y Needham durante la Cannonball de 1979 fue el mismo que apareció posteriormente en la película.

Además, una escena en la que los protagonistas son detenidos recuperó de forma cercana un encuentro que Yates y Needham tuvieron con policías de Nueva Jersey.

La Cannonball dejó entonces de ser solamente una aventura conocida entre los seguidores del automovilismo y pasó a formar parte de la cultura popular. Décadas después, la película llegó hasta un mangaka japonés y sirvió como referencia para nombrar la obra que marcaría el reinicio temporal de JoJo’s Bizarre Adventure.

¿Qué diferencias hay entre la Cannonball Run y ‘Stell Ball Run’?

En una entrevista publicada el 26 de febrero de 2004 en Aomaru Jump, con motivo del inicio de la serialización de Steel Ball Run, Hirohiko Araki explicó que tomó como referencia el título de The Cannonball Run para nombrar su obra, pero con reglas diferentes.

En su manga, los competidores parten de San Diego rumbo a Nueva York; se disputa a caballo, está dividida en 9 etapas y organizada con el respaldo del presidente de Estados Unidos. La historia transcurre en 1890, en el Viejo Oeste, y establece un recorrido aproximado de 4 mil millas, con 50 millones de dólares en premios.

Araki tampoco se conformó con imaginar los paisajes estadounidenses desde Japón. Antes de desarrollar la obra, realizó un viaje de documentación a Estados Unidos en el que visitó San Diego y el Gran Cañón para conocer personalmente el clima y la atmósfera de los escenarios que llevaría al manga.

En Steel Ball Run, los motores, autos deportivos y hasta ambulancias de la Cannonball son sustituidos por caballos. Johnny Joestar y Gyro Zeppeli parten con el objetivo de atravesar Estados Unidos, pero durante el recorrido descubren que la competencia esconde algo mucho más importante que el premio: distintas partes del Cuerpo de Cristo están ocultas a lo largo del país, por lo que la carrera también se convierte en una historia de asesinatos, misterios y poderes paranormales.