Peso por fin ‘respira’ ante el dólar: ¿Cuánto baja el tipo de cambio HOY 25 de septiembre?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 25 de septiembre.

El peso mexicano se recupera ante el dólar este viernes 25 de septiembre tras una semana en la que el tipo de cambio acumula un pérdida superior a los 40 centavos.

El diferencial de tasas, uno de los ‘pilares’ del ‘superpeso’, continuará ahora afectándolo de manera negativa esto después de que el Banco de México dejó la tasa sin cambios en 6.50 por ciento.

El Banxico subrayó que sus decisiones de política monetaria no están determinadas por lo que haga la Fed en EU. El tono del comunicado de la institución cambió y ya no da por descontado que no habrá cambios a la tasa.

Así está el tipo de cambio este viernes

De acuerdo con datos de Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en las 17.66 unidades, 5 centavos menos con respecto al cierre del jueves 24 de septiembre. El viernes pasado, el tipo de cambio cerró en los 17.23 pesos por dólar.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, advirtió que los indicadores de oscilación muestran que las presiones al alza sobre el tipo de cambio son fuertes y que aún queda espacio para una mayor depreciación del peso.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.12 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.14 unidades por cada billete verde en la sesión de este viernes 25 de septiembre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.21 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.44 por ciento.

Entre las monedas que más pierden ante el dólar están la lira turca con 0.15 por ciento; el peso argentino con 0.12 por ciento, y el real brasileño con 0.10 por ciento.