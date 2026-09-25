‘Chambeaba de albañil’: ¿Quién es Víctor Valverde, cantante de ‘El Mayor de Los Ranas’, herido en ataque?

Víctor Valverde fue identificado como una de las siete personas heridas tras el ataque armado dentro del restaurante. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

Mucho antes de que ‘El Mayor de Los Ranas’ se convirtiera en uno de los corridos bélicos más escuchados, el cantante Víctor Valverde tomó diversos trabajos que le permitieron financiar sus estudios y grabar sus primeras canciones.

“Anduve chambeando en varios lados, hasta de albañil”, recordó el cantante de música regional mexicana en una entrevista con el canal de YouTube Se prendió la banda. Con el paso del tiempo, Valverde logró abrirse camino en la música y alcanzar la fama.

Ahora, su estado de salud ha generado preocupación luego de que se identificó como una de las víctimas del ataque armado ocurrido en el restaurante de comida china Tai Pak.

¿Quién es Víctor Valverde, víctima de un ataque armado?

Víctor Valverde es un joven de 22 años originario de Sinaloa. Antes de ser músico, él consideró seriamente la idea de especializarse como maestro de educación física; sin embargo, cuando ingresó a la secundaria aprendió a tocar la guitarra.

Este acercamiento lo hizo descubrir su pasión por la música y poco a poco se fue adentrando, no solo en perfeccionar su técnica con el instrumento, sino también en la composición de canciones.

“En la prepa cantaba y mis maestros me decían: ‘¿Por qué no te avientas?’ (...) Anduve ahí en un grupillo, yo traía ganas, pero ellos no le metían”, compartió en una entrevista con Se prendió la banda.

Su paso con ‘Los Tres de la R’, como le pusieron a su banda, no fue largo, ya que él tenía un compromiso más fuerte y optó por iniciar su carrera como solista. No obstante, se enfrentó a un problema importante: la falta de apoyo económico.

Víctor Valverde lanzó su primer sencillo en el 2021. (Foto: Captura de pantalla)

Para construir su carrera en la música, Valverde tomó trabajos que estaban lejos de la música, ya que su único objetivo era obtener los recursos para pagar un estudio de grabación y lanzar sus primeros sencillos.

“Anduve chambeando de albañil, le di con un padrino mío”, agregó a la conversación. En este empleo, Víctor era el ayudante: “Batía la mezcla, llevaba materiales para la construcción”, compartió.

Un trabajo que no era sencillo: “Llegas a tu casa y haz de cuenta que fuiste a correr un maratón. Llegas todo molido, te pegas un baño, no quieres ni salir”, afirmó. A pesar de ello, este trabajo, sumado a tandas y otros empleos más, le permitió rentar los estudios.

Valverde ensayaba con sus músicos más de una canción para grabar tantas como fuese posible. Su primer material fue ‘Humilde y sencillo’ en 2021, fecha desde la cual continuó lanzando canciones.

Desde el inicio, él se especializó en corridos, pero fue ‘El Mayor de Los Ranas’ la canción que lo catapultó a la fama, un tema del cual primero nació la melodía y luego la letra.

Este tema incluso cuenta con una segunda versión, en la cual Víctor Valverde canta junto a Grupo Marca Registrada. Actualmente, el joven de 22 años cuenta con 8 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Además, suele estar activo en redes sociales, en donde comparte sus lanzamientos más recientes. La última publicación que realizó antes del ataque armado fue una historia en donde canta su sencillo más reciente, ‘ALGOBIERNO’.

¿Qué se sabe del ataque armado que vivió Víctor Valverde?

Durante la noche del jueves 24 de septiembre se registró un ataque armado en un restaurante de comida china llamado Tai Pak, el cual se encuentra en el Desarrollo Urbano-Comercial de Tres Ríos, al norte de Culiacán, Sinaloa.

Los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado indican que varios comensales estaban dentro del lugar cuando se desató la balacera, la cual dejó una persona muerta, quien fue identificada como Rubén ‘N’.

Tras el ataque, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes. Además, la Cruz Roja se encargó de trasladar a las personas que resultaron heridas al hospital.

Hasta ahora se desonce el estado de salud de Víctor Valverde. (Foto: Captura de pantalla)

Además del cantante Víctor Valverde, fueron lesionados:

María “N”, de 32 años.

Rubén “N”, de 24 años.

Jair Eliseo “N”, de 20 años.

Edgar Jair “N”, de 23 años.

Israel “N”, de 20 años.

Ángel “N”, de 21 años.

Hasta este momento, se desconoce cuál es el estado de salud del intérprete de corridos bélicos, ya que hasta ahora sus familiares no han informado cuál es la situación.