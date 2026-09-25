‘Dynamite’ comercial: México y Corea del Sur modernizan acuerdo tras 7 años de negociaciones

Durante la visita del presidente de Corea del Sur, Sheinbaum confirmó que habrá más conciertos de BTS en México el próximo año.

Corea del Sur y México concluyeron las negociaciones para modernizar el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), dentro de una nueva etapa de acercamiento económico entre las economías 12 y 13 del mundo, respectivamente.

La negociación para modernizar el acuerdo comercial tomó siete años e inició durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Economía de México y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea señalaron que la actualización permitirá contar con un entorno de inversión “más transparente y estable”.

Uno de los cambios es un mayor equilibrio entre la protección de los inversionistas y la capacidad de los Gobiernos para establecer políticas públicas.

“Esta modificación representa un avance significativo al fortalecer el equilibrio entre la protección efectiva de los inversionistas y la facultad legítima del Estado para adoptar políticas públicas”, señalaron ambas dependencias.

¿Qué sabemos del Plan de Acción México-Corea 2026-2030?

El anuncio ocurre en el marco de la visita de Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, a México. El funcionario se reunió con la mandataria Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para abordar, entre otros temas, inversiones y nuevos acuerdos bilaterales.

En conferencia de prensa conjunta, Lee Jae-myung anunció un plan de acción entre ambos países para aumentar la colaboración en comercio, desarrollo de la propiedad intelectual, espacio y educación.

“Hemos establecido un nuevo marco institucional para reforzar la protección de derechos de propiedad intelectual y el intercambio de información sobre mercancías ilícitas en aduanas. Antes de fin de año, se abrirá una sesión informativa para identificar productos coreanos falsificados”, mencionó el presidente surcoreano.

El acuerdo también incluye la creación de un esquema de crédito por 100 millones de dólares que dará financiamiento a empresas mexicanas que compren bienes y servicios coreanos, así como a compañías de Corea del Sur que hayan invertido en México.

Lee Jae-myung también firmó un memorándum de entendimiento que beneficiará a las Fuerzas Armadas de México.

“La señora presidenta Sheinbaum y yo seguiremos explorando formas en que Corea pueda contribuir a la modernización de las Fuerzas Armadas con el memorándum de entendimeinto de cooperación de la Defensa Nacional, con el intercambio de experiencias, la formación, capacitación y la investigación”, puntualizó.

La modernización del APPRI se suma a los esfuerzos de ambos gobiernos para profundizar su relación económica. En mayo, el secretario Marcelo Ebrard y el ministro de Comercio de Corea, Yeo Han-koo, acordaron establecer un diálogo estratégico y un grupo de trabajo.

Tras concluir las negociaciones, los dos Gobiernos acordaron acelerar la revisión jurídica del nuevo acuerdo y avanzar en sus respectivos procedimientos internos para concretar su firma.

¿Por qué Corea del Sur fue de los países más afectados por el aumento de aranceles en México?

Corea del Sur quedó entre los países más expuestos al aumento de aranceles aprobado por México en 2025 debido a que la nación asiática no tiene un Tratado de Libre Comercio.

A propuesta del Gobierno de México, el Congreso aprobó modificaciones a los gravámenes de mil 463 fracciones arancelarias de 17 sectores industriales para mercancías procedentes de países sin acuerdos comerciales con México, entre ellos China, Corea del Sur, India y Vietnam.

El efecto de la medida comenzó a reflejarse durante los primeros meses de 2026. Entre enero y mayo, las importaciones surcoreanas correspondientes a las fracciones sujetas a los nuevos aranceles cayeron 21.9 por ciento anual, al pasar de mil 374 millones de dólares a mil 74 millones.

Con información de Jassiel Valdelamar