¿Recesión en Argentina? Milei rechaza señales de estancamiento; dice estar ‘tranquilo’ para reelegirse

El presidente Javier Milei restó importancia a las señales de estancamiento de la economía argentina y dijo estar “tranquilo” sobre sus posibilidades de ganar otro mandato el próximo año, al destacar que el país mantiene un crecimiento anual.

“No vemos un problema en el crecimiento”, dijo Milei el jueves durante una entrevista con el editor en jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, en Nueva York. “Este año vamos a estar expandiéndonos en torno al 3 por ciento, o algo menos, y se espera que el año que viene sea más o menos parecido”.

Milei redujo la inflación de tres dígitos desde que asumió el cargo hace tres años. Sin embargo, la economía se contrajo 0.6 por ciento en el segundo trimestre, el primer descenso trimestral en dos años, mientras las preocupaciones por el desempleo afectan su popularidad a un año de las próximas elecciones presidenciales en Argentina.

Por su parte, los economistas encuestados por el banco central redujeron en agosto su previsión de crecimiento a 2.1 por ciento, desde el 3.5 por ciento anterior.

Esto generó inquietud entre los inversionistas, que temen que Milei enfrente una difícil contienda por la reelección, especialmente porque las encuestas muestran que los votantes están ahora más preocupados por el desempleo que por la inflación. Su aprobación se situó en 38 por ciento en agosto, cerca de los niveles más bajos de su presidencia, según una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News. Alrededor de 70 por ciento de los argentinos calificó como mala la situación del mercado laboral.

Los analistas señalan que el intento de Milei por contener los precios es el principal responsable del lento crecimiento. El peso argentino se depreció 3.7 por ciento frente al dólar en lo que va del año hasta agosto, mientras los precios al consumidor aumentaron 21 por ciento. Esa apreciación real se reforzó en las últimas semanas por la intervención oficial en los mercados de bonos y futuros, mientras la política monetaria continúa restrictiva.

“La economía argentina ha creado 520 mil puestos de trabajo”, afirmó Milei. “Sucede que estos puestos de trabajo se están dando en el sector informal”.

Milei añadió que seguirá buscando exenciones arancelarias de Estados Unidos, mientras Argentina aún tiene pendiente ratificar el acuerdo comercial que firmó con la Administración Trump en febrero.