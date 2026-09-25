Consulado de España en CDMX recuerda cumpleaños de Claudia Tacoronte, estudiante asesinada en Morelos

Claudia Tacoronte habría cumplido 22 años de edad este viernes, recordó el Consulado General de España en la Ciudad de México, como parte de un homenaje y recordatorio de la violencia contra las mujeres en México.

La estudiante española Claudia Tacoronte, alumna de la Universidad de Granada en España, viajó a México como parte de un intercambio estudiantil y fue víctima de feminicidio la noche del 12 de septiembre. Fue atacada en las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de Cuautla.

La joven estudiaba en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), centro escolar donde este año fueron víctimas de desaparición y feminicidio otras estudiantes.

Asesinato de Claudia Tacoronte en Morelos: ¿Qué sabemos?

El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, quien tenía 21 años, es investigado como feminicidio por las huellas que dejó la violencia sobre su cuerpo, en un país con un promedio de diez mujeres asesinadas al día, crímenes que en su mayoría se clasifican como homicidios dolosos.

Meses antes de que Tacoronte fuera apuñalada por un presunto ladrón apodado ‘El Trompas’, otras tres estudiantes de la UAEM fueron desaparecidas y después halladas sin vida, al igual que una alumna más en abril de 2025.

Solo dos de esos cuatro casos fueron procesados como feminicidio y tienen detenidos: Uriel, novio de Aylín Rodríguez, de 20 años, hallada muerta en abril de 2025, y Jared Alejandro, estudiante de la UAEM y la presunta expareja de Kimberly Ramos, de 18 años, localizada sin vida en marzo de 2026.

También fueron víctimas de desaparición y asesinato Karol Toledo, de 18 años, y Michelle Itzayana Fuentes, de 15, encontradas sin vida en marzo y junio, respectivamente. Sin embargo, no hay información pública sobre detenidos ni si sus casos fueron judicializados.

Asimismo, se encuentra desaparecido desde junio pasado el estudiante de la UAEM, Dorian Olivo. Testigos y familiares señalaron que la última ubicación registrada por el teléfono celular del joven se localizó en un entronque vial ubicado entre los municipios de Cuernavaca y Huitzilac, zona donde se perdió la comunicación.

Por el caso de Claudia Tacoronte fue detenido Francisco Javier ‘N’, alias ‘El Trompas’, quien tendría con antecedentes penales de robo y podría recibir hasta 50 años de cárcel por el feminicidio.

En Cuautla, Morelo, donde ocurrió el crimen contra Tacoronte, la colectiva Heroicas e Históricas afirma que las autoridades “no reaccionan así cuando se trata de una mujer local” quien es víctima de feminicidio.

“Dar resolución expedita y justa, se puede, ya lo vimos con el caso de Claudia (...) ya aprehendieron al feminicida, pero solo fue por el peso de tener los ojos del mundo encima”, considera, al señalar que muchos casos permanecen impunes, las familias carecen de recursos para dar seguimiento a los casos y la fiscalía “omite seguir los protocolos con dignidad”.

La directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, coincide en que esta actuación de las autoridades es “atípica” en México, pues gran parte de los asesinatos de mujeres con “saña” u otras razones de género se registran como homicidios sin aplicar el protocolo de feminicidio.

Con información de EFE.