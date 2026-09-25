Hallan muerto a exfiscal anticorrupción de Puebla en CIS Angelópolis: ¿Qué sabemos del caso?

Peritos y agentes investigadores realizaron el procesamiento del lugar para posteriormente trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense. (Foto: Shutterstock)

Puebla.- Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador jurídico y exfiscal anticorrupción, fue hallado muerto este viernes tras un fuerte despliegue policial registrado esta mañana en el Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis. Los primeros indicios apuntan a una muerte autoinfligida.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:00 horas al interior del Sótano 3 del CIS, donde el funcionario fue encontrado aún con vida, pero con una herida de gravedad dentro de una camioneta.

Por ello, los guardias de seguridad solicitaron el apoyo de paramédicos para atenderlo; sin embargo, cuando llegaron, ya no contaba con signos vitales.

Al lugar llegó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para acordonar la zona y restringir el paso, a fin de llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y el inicio de las indagatorias correspondientes.

Aunque todo apunta a una posible muerte autoinfligida, la Fiscalía General del Estado señaló en un comunicado que la investigación no se dará por concluida hasta agotar todas las actuaciones legales necesarias para esclarecer los hechos.

La FGE expresó sus condolencias a familiares, amistades y personas cercanas de Curiel Tejeda, y señaló que las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

¿Qué sabemos sobre Rubén Curiel Tejeda?

Peritos y agentes investigadores realizaron el procesamiento del lugar para posteriormente trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley para establecer formalmente la causa del fallecimiento.

Curiel Tejeda tenía una trayectoria en la administración pública, el ámbito jurídico y la academia. El 13 de noviembre de 2025 asumió como encargado de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC), adscrita a la FGE. La propia Fiscalía documentó su nombramiento en esa fecha.

Durante su paso por la FECC, participó en actividades relacionadas con el combate a la corrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción. Documentos oficiales de 2026 lo identifican como encargado de despacho de dicha fiscalía.

En julio de 2026 participó como coordinador jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en una conferencia sobre delitos por hechos de corrupción, dirigida a servidores públicos, organismos empresariales, integrantes de la academia y ciudadanía.

Su trayectoria también incluyó funciones en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado y la Consejería Jurídica del Gobierno estatal.

En el ámbito académico, impartió clases en instituciones de educación superior y desarrolló investigaciones relacionadas con derecho, derechos humanos, administración de justicia y acceso a la información.

Con información de Quadratín