Zoé Robledo, director del IMSS, pide perdón a padres de bebés fallecidos en hospital de Durango

Zoé Robledo, director general del IMSS, se reunió en Durango con madres y padres de los bebés fallecidos en un hospital a causa de una bacteria.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, visitó este viernes la ciudad de Durango para reunirse con los padres de los bebés fallecidos en el Hospital General de Zona número 1 y con directivos del propio Instituto.

Durante una reunión a puerta cerrada de aproximadamente dos horas, realizada en las instalaciones de la delegación del IMSS, Robledo pidió perdón a los padres de los cinco bebés fallecidos en un hospital de Durango.

Así lo confirmó el abogado de las familias, Fermín Alonso Flores Ayala, quien señaló que el encuentro permitió a los padres plantear directamente al director general sus cuestionamientos sobre lo ocurrido con sus hijos.

Padres piden investigar a fondo lo ocurrido tras muerte de bebés en IMSS Durango

Antes de entrar a la reunión, uno de los padres, Diego Tovalín, dejó claro que para las familias el origen de su movimiento no está en la bacteria detectada en el hospital, la cual llevó a la muerte a cinco bebés.

“Este movimiento no comenzó por la bacteria; este movimiento comenzó por cómo fuimos tratados”, todas las omisiones que se cometieron, los errores y los riesgos que se corren en el Instituto Mexicano del Seguro Social, señaló.

El padre insistió en que el reclamo de las familias no debe reducirse al hallazgo de Klebsiella pneumoniae y pidió que se revisen las condiciones que, aseguran, enfrentaron al interior del Hospital General de Zona número 1.

“Quiero decirle a los dirigentes y directivos del IMSS que el movimiento no comenzó con una bacteria, comenzó con todo lo que vivimos al interior del Hospital General de Zona número 1”, recalcó.

Tovalín explicó que durante la reunión con Zoé Robledo los padres expondrían los distintos planteamientos de las familias, con la intención de que el director general del IMSS conociera directamente lo que ocurrió durante la atención de sus hijos.

Cuatro denuncias ante la FGR y una quinta en camino por muerte de bebés en IMSS Durango

En paralelo, las familias avanzan por la vía legal. Su representante jurídico, Fermín Alonso Flores Ayala, confirmó que ya existen cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República y que este viernes se presentaría una quinta. Explicó que esta nueva denuncia corresponde a familias originarias del municipio de Tepehuanes, quienes llegaron hasta este viernes a la capital duranguense.

El abogado también informó que el Órgano Interno de Control del IMSS ya inició un expediente de manera oficiosa.

Mientras continúan las investigaciones ante la FGR y dentro del propio IMSS, los padres mantienen sus cuestionamientos sobre lo ocurrido con sus hijos y esperan obtener respuestas. Además, se acordó una nueva reunión para revisar el caso en 15 días.