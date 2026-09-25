Jornada 9 de Liga MX Femenil: ¿Cuándo y dónde EN VIVO ver los partidos del Apertura 2026?

Cruz Azul y Chivas protagonizan uno de los partidos más esperados de la Jornada 9 de la Liga MX Femenil. (Foto: EFE/ Imagen generada con IA Gemini)

Con la llegada de un nuevo fin de semana, la Liga MX Femenil se prepara para disputar una jornada más del Apertura 2026. América llega a la Fecha 9 como el único equipo que todavía no conoce la derrota, aunque su empate frente a Atlas en la jornada anterior le impidió mantener el paso perfecto en cuanto a victorias.

Las Águilas no solo encabezan la tabla general con 22 puntos, también ocupan el primer puesto del Grupo A. Muy cerca aparecen las Rayadas de Monterrey, líderes del Grupo B con 21 unidades y segundas de la clasificación general. Tigres cuenta con la misma cantidad de puntos que Monterrey, aunque su diferencia de goles las mantiene en el tercer puesto.

Precisamente las Rayadas llegan a esta jornada después de protagonizar uno de los marcadores más amplios del torneo. En la Fecha 8 derrotaron 10-0 al Necaxa, resultado que reforzó su posición entre los mejores equipos del campeonato y las dejó con 33 goles a favor después de ocho encuentros.

La actividad de la Jornada 9 comenzará con uno de los encuentros que más atención concentra: Cruz Azul frente a Chivas. Las rojiblancas se presentan después de vencer 2-0 a Tijuana y buscarán sumar nuevamente para mantenerse en la parte alta de su grupo.

Liga MX Femenil EN VIVO: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver TODOS los partidos de la Jornada 9?

La Jornada 9 de la Liga MX Femenil se disputará entre el viernes 25 y el lunes 28 de septiembre. Además del choque entre Cruz Azul y Chivas, destacan el enfrentamiento entre Tigres y Atlético de San Luis, así como el duelo entre Puebla y Rayadas. América, por su parte, visitará a León con la intención de conservar el liderato general y su condición de invicto.

En cuanto a la forma reciente, Chivas parte con ventaja sobre Cruz Azul después de conseguir su quinto triunfo del torneo ante Tijuana. Las rojiblancas suman 15 puntos, mientras que las celestes tienen 12 y vienen de perder 2-0 ante Santos Laguna.

En la parte alta, Rayadas y Tigres llegan con 21 puntos cada una. Monterrey tiene una mejor diferencia de goles, mientras que las felinas buscarán aprovechar su partido ante Atlético de San Luis, que cuenta con Enyerliannys Higuera, segunda máxima goleadora del campeonato con 12 tantos.

América también tendrá una prueba importante ante León. Las azulcremas acumulan 37 goles y solo han recibido siete, además de contar con Geyse Da Silva como líder de goleo. León, en cambio, ocupa el noveno puesto con 12 unidades.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil en el Apertura 2026?

América mantiene el primer lugar de la clasificación con 22 puntos, uno más que Rayadas y Tigres, que comparten 21 unidades. Más abajo, Pumas, León y Santos Laguna aparecen empatados con 12 puntos, aunque las universitarias tienen una mejor diferencia de goles. Cruz Azul también suma 12 unidades, pero su diferencia de -9 la coloca en el undécimo puesto.

En la parte baja de la clasificación, Puebla apenas registra tres puntos y Necaxa continúa sin sumar después de ocho derrotas.

¿Quién lidera la tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil?

La disputa por el campeonato de goleo también tiene a una jugadora del América en la cima. Geyse Da Silva suma 13 anotaciones después de ocho partidos y se mantiene como la futbolista más productiva frente al arco.

La brasileña tiene un tanto de ventaja sobre Enyerliannys Higuera, quien lleva 12 goles con Atlético de San Luis. Más atrás aparece Thembi Kgatlana, de Tigres, con ocho anotaciones. Alicia Cervantes y Stephanie Ribeiro completan el grupo de jugadoras con siete tantos.

El buen momento de las goleadoras también explica parte del rendimiento de los equipos que ocupan los primeros lugares. América cuenta con Geyse, mientras que Tigres tiene a Kgatlana y Rayadas acumula presencia entre las máximas anotadoras con Lucía García, Jermaine Seoposenwe y Diana García.