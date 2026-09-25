¿Habrá desabasto de diésel en México? Esto produce el país, aunque todavía compra en el extranjero

El diésel proveniente de Estados Unidos es clave para satisfacer la demanda nacional; sin embargo, en los últimos tres años, alrededor del 25 por ciento del combustible procedente de ese país habría ingresado ilegalmente a México, reveló un estudio del Observatorio Ciudadano de la Energía (OCE), elaborado por Francisco Barnés de Castro, excomisionado de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Esto cobra relevancia porque el 97 por ciento del diésel importado proviene del mercado estadounidense.

Las cifras oficiales muestran que el consumo de diésel en México promedió 434 mil barriles diarios durante el segundo trimestre del año, de los cuales 58.8 por ciento fue abastecido por la producción nacional de Pemex, 23.7 por ciento provino de importaciones realizadas por la petrolera estatal y el 17.5 por ciento restante, de compras de empresas privadas.

Sin embargo, el OCE estima que, adicionalmente a estos volúmenes, durante el segundo trimestre ingresaron al país desde Estados Unidos alrededor de 80 mil barriles diarios de diésel mediante huachicol fiscal. El cálculo fue elaborado a partir del cruce de información de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), el Sistema de Información Energética (SIE) y el Banco de México.

Al incorporar este flujo, el OCE estima que el consumo total de diésel habría ascendido a alrededor de 514 mil barriles diarios, de los cuales cerca de 16 por ciento habría sido abastecido mediante huachicol fiscal.

El huachicol fiscal consiste en introducir combustibles al país de manera ilegal al declararlos como si fueran otros productos para evadir el pago de impuestos y aranceles.

“Estas cifras no incluyen el contrabando de diésel de otros países, y sabemos (…) por investigaciones del FBI en los Estados Unidos, que una parte del contrabando de diésel a México provino de Canadá”, se puede leer en el reporte.

Si se toma en cuenta el contrabando de diésel de Estados Unidos a México, el consumo aparente de este combustible durante los últimos cuatro años se habría incrementado a una tasa anual de 1.2 por ciento.

Dos Bocas reduce dependencia, pero EU todavía aporta casi la mitad del diésel

El incremento de la producción nacional, impulsado por la entrada en operación de la refinería Olmeca en Dos Bocas, ha permitido disminuir la dependencia mexicana del diésel estadounidense, aunque ésta todavía se mantiene en niveles elevados.

Al contabilizar tanto las importaciones legales como las ilegales, la dependencia de Estados Unidos pasó de un máximo de 70 por ciento en 2021 a un promedio de 44 por ciento durante los primeros seis meses de 2026, según cálculos del OCE.

Las cifras más recientes de Pemex revelaron que Dos Bocas lideró la producción local de diésel, al aportar el 32.2 por ciento del combustible elaborado en México, seguida de las refinerías de Salina Cruz (14.4 por ciento), Cadereyta (13.8), Tula (13.7), Minatitlán (9.6), Madero (8.9) y Salamanca (7 por ciento).