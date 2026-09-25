Mao Montiel lleva el edible art y el chocolate a Apapaxoa de Xcaret

Exposición Del monocromático al multicolor de Mao Montiel en Apapaxoa de Xcaret

El chocolate puede moldearse, pintarse, esculpirse y, finalmente, desaparecer de un mordisco. Esa condición efímera es parte del trabajo de Mao Montiel, maestro chocolatero y artista de edible art, quien presentó una exposición de arte comestible durante la tercera edición de Apapaxoa, Festival Gastro Cultural de Xcaret.

Bajo el concepto Del monocromático al multicolor, la muestra reunió 14 obras en las que chocolate, bombonería, malvaviscos, gomitas, paletas y pinturas comestibles dejaron de funcionar únicamente como ingredientes para convertirse en materiales de creación artística.

Obra de arte comestible de Mao Montiel elaborada para Apapaxoa de Xcaret Obra de arte comestible de Mao Montiel elaborada para Apapaxoa de Xcaret

La dirección creativa estuvo a cargo de Mao Montiel, creador del concepto, quien este año invitó a la chef pastelera Carmen Rueda Hernández a sumarse al proyecto con sus ideas y experiencia en alta pastelería y confitería.

El resultado fue una exposición concebida no solamente para observarse. Las piezas podían fotografiarse, descubrirse, compartirse y finalmente degustarse. Comerlas era, de hecho, la última parte de la obra.

Mao Montiel: del chocolate al edible art

El edible art explora la relación entre arte, diseño y gastronomía mediante ingredientes y técnicas de alta repostería. A diferencia de una pieza convencional, su naturaleza es deliberadamente efímera: la obra termina transformándose cuando el espectador decide probarla.

En el trabajo de Mao Montiel, esta disciplina encuentra en el chocolate uno de sus principales lenguajes. El chocolatero integra elementos de diseño, arquitectura y arte contemporáneo para desarrollar proyectos en los que el aspecto visual tiene tanta relevancia como el sabor.

Mao Montiel presenta su exposición de edible art en Apapaxoa de Xcaret

Montiel es el chocolatero de Grupo Xcaret con una chocolatería en La Casa de la Playa (perteneciente al mismo grupo) y fundador de Dolcenero, además de haber desarrollado proyectos y exposiciones alrededor de la gastronomía, las emociones y las experiencias sensoriales.

Para Del monocromático al multicolor, cada una de las 14 piezas partió de tres elementos: un color, una emoción y una identidad. Vistas individualmente, las obras mantenían un lenguaje propio; juntas construían una composición multicolor.

Un elemento se repetía en toda la exposición: los labios. Más que representar a una mujer específica, funcionaban como símbolo de expresión, comunicación, deseo, afecto y transformación. A partir de ellos, la muestra abordó distintas maneras de representar la feminidad.

Edible art y escultura de chocolate de Mao Montiel en Xcaret

El recorrido llevaba así de una primera lectura visual a otra sensorial. Esculturas y pinturas de chocolate convivían con bombones, gomitas, malvaviscos, paletas y otras técnicas de confitería, creando piezas que podían comerse de charolas mientras los visitantes recorrían la exposición.

Arte comestible en Apapaxoa de Xcaret

Para esta edición, Mao Montiel incorporó al proyecto a Carmen Rueda Hernández, chef pastelera con trayectoria internacional y actual responsable de la propuesta creativa de BRIX, en Dubái.

Rueda ha desarrollado su carrera en Europa, Asia, África y Medio Oriente. En 2025 fue reconocida como Mejor Chef Pastelera de Medio Oriente y Norte de África por The World’s 50 Best Restaurants y, en 2026, como Chef Pastelera del Año por Gault & Millau UAE.

Su participación en la exposición de Apapaxoa estuvo enfocada en el desarrollo conceptual y técnico de diferentes piezas de la mano de Mao Montiel.

Arte comestible con chocolate y confitería de Mao Montiel en Apapaxoa

La colaboración permitió ampliar las posibilidades de la alta pastelería y la chocolatería dentro de la instalación. En lugar de presentar los ingredientes como productos terminados, estos se convirtieron en textura, volumen, color y composición.

La exposición formó parte de la tercera edición de Apapaxoa, el encuentro gastrocultural de Xcaret que reúne gastronomía con otras expresiones artísticas y culturales. En ese contexto, la propuesta de Mao Montiel llevó la chocolatería fuera de los límites tradicionales de una cocina o una vitrina.

Para Mao Montiel, el chocolate dejó de ser únicamente el resultado final de un proceso de chocolatería. En Del monocromático al multicolor se convirtió en materia prima para construir una obra que podía mirarse, tocarse y, finalmente, comerse.