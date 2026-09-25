Huracán ‘Polo’ modifica su trayectoria: ¿Qué estados serán ‘golpeados’ por el ciclón de categoría 5?

Huracán ‘Polo’ va por un doble impacto en México: ¿Cuándo tocará tierra y qué estados afectará? (Conagua)

El huracán ‘Polo’ se reintensificó a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson sobre aguas del océano Pacífico.

Aunque en estos momentos se desplaza lejos de la costa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtieron que el ciclón modificará su trayectoria durante el fin de semana para dirigirse hacia el noroeste del país.

Las autoridades prevén un escenario de doble impacto en tierra durante los próximos días: primero en la península de Baja California Sur y posteriormente en el estado de Sonora.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos la mañana de este viernes 25 de septiembre, el centro de ‘Polo’ se localizó a 430 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 660 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema desarrolla vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de hasta 315 km/h y mantiene un desplazamiento hacia el oeste a 19 km/h.

Se prevé que ‘Polo’ conserve la categoría 5 durante el mediodía de este viernes, antes de iniciar un paulatino proceso de debilitamiento.

Conforme el ciclón avance hacia el norte, encontrará temperaturas del mar considerablemente más frías, lo que provocará que pierda intensidad de forma gradual.

¿Cuándo y dónde impactará el huracán ‘Polo’?

Sin embargo, será un sistema de alta peligrosidad. Para el sábado se pronostica que baje a categoría 4 y se ubique a unos 590 kilómetros al sur de Cabo San Lucas.

Posteriormente, el domingo 27 de septiembre se degradará a categoría 3, con vientos sostenidos de 205 km/h y rachas de 250 km/h, a 465 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas.

El lunes 28 se debilitará hasta la categoría 2 y realizará su primer impacto directo en la porción central de Baja California Sur. El martes, tras cruzar la península como categoría 1, ‘Polo’ ingresará al Golfo de California para tocar tierra por segunda ocasión en las costas de Sonora.

Por último, se degradará a depresión tropical en el noroeste del país el miércoles 30 de septiembre.

Durante estos días se prevén precipitaciones muy fuertes en Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Baja California Sur.

Además, en las costas de estos estados, el oleaje podría alcanzar hasta tres metros de altura. En el peor de los escenarios, cuando se acerque a Baja California Sur, podrían registrarse olas de hasta nueve metros.

El Gobierno de México mantiene activa una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima, así como una zona de vigilancia desde Manzanillo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Las autoridades del SMN y Conagua exhortan a la población de los estados afectados y a la navegación marítima a extremar precauciones por riesgo de deslaves, inundaciones e incremento en los niveles de ríos y arroyos.